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Герман Греф спрогнозировал курс доллара при нефти по $25
Курс доллара может составить 80 руб. в случае падения цен на нефть до $25 за баррель, заявил журналистам глава Сбербанка Герман ГРЕФ. При этом, по его мнению, долго цены на нефть на столь низких уровнях не продержатся, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При падении цен на нефть до $25 за баррель курс доллара может вырасти до 80 руб. Об этом заявил журналистам во вторник глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС. «При ценах на нефть в районе $30 мы видим уровень 76–77 руб. за доллар. При стоимости $25 за баррель — в районе 80 руб. с копейками», — сказал он.
По его словам, в целом для российской экономики «это значительно менее болезненно, чем фиксация курса».
Греф отметил, что в новом пессимистичном сценарии на 2016 год Сбербанк предполагает цену на нефть именно $25. «Это уже тяжелый сценарий. Все будет зависеть от того, какое время он продержится», — сказал глава Сбербанка. Предыдущий сценарий кредитной организации, предполагающий нефть по $30, уже не актуален, добавил он, отметив, что текущее ослабление рубля чувствительно для банковской системы России, но не критично для Сбербанка.
Провал стоимости нефти марки Urals ниже $30 Греф назвал «аномальным». Однако отметил, что не является большим пессимистом, поэтому считает, что на уровнях $30 за баррель цены на нефть продержатся недолго.
Падение нефтяных котировок продолжается последнюю неделю на фоне нестабильной ситуации на биржах в Китае, пишет РБК. Утром во вторник, 12 января, стоимость фьючерсов североморской марки Brent с поставкой в феврале опустилась ниже отметки $31 за баррель. Накануне российская нефть Urals, стоимость которой рассчитывается на основе Brent, опускалась ниже $30 за баррель.
На фоне падения цен на нефть российская валюта продолжает обесцениваться. Сразу после начала торгов 12 января курс доллара впервые более чем за год перевалил за 77 руб., евро приблизился к 84 руб.
В начале января швейцарский банк UBS предсказал, что в первом полугодии 2016 года стоимость Brent может снизиться до $30 за баррель, такие же прогнозы делали аналитики Nomura. 12 января аналитики британского банка Standard Chartered дали самый пессимистичный прогноз по падению цен на нефть. По их мнению, цены могут опуститься до $10 за баррель.
А аналитики британского банка Standard Chartered дали самый пессимистичный прогноз по падению цен на нефть: по их мнению, нефтяная цена может опуститься до $10 за баррель.
«Мы считаем, что цены на нефть могут опуститься до $10 за баррель, прежде чем участники рынка признают, что все зашло слишком далеко», — говорится в прогнозе банка, который приводит Reuters.
Фото РИА "Новости".
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Даёшь нефть в 1 доллар!!!!!!!