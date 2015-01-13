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Рост курса доллара к рублю беспокоит 70% россиян
13 Января 2015, 14:15 | В России
Согласно опросу «Левада-Центра», оказалось, что судьба отечественной валюты волнует подавляющее большинство россиян.
- 35% респондентов считают, что главная причина нынешнего резкого падения рубля связана с санкциями Запада в отношении РФ,
- 34% указали на проблемы российской экономики,
- 19% - на проблемы мировой экономики,
- 10% затруднились с ответом.
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