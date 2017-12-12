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Опоздавшие могут заплатить налоги на портале Госуслуг
На портале Госуслуг можно не только проверить, но и оплатить задолженности по налогам , сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Срок оплаты имущественных налогов за 2016 год истек 1 декабря текущего года. Те налогоплательщики, которые не успели заплатить вовремя налоговые платежи за имущество, транспортное средство или земельный участок, могут воспользоваться порталом Госуслуг. С мая 2015 года на портале Госуслуг можно не только проверить, но и оплатить налоговые задолженности физических лиц:
Данные там формируются из информационной базы Федеральной налоговой службы, в том числе платежные реквизиты, для направления платежей по адресу. Начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА обращает внимание на то, что после оплаты задолженности она может оставаться в базе до двух недель: за это время Федеральная налоговая служба проверяет и засчитывает платеж. «Если помимо задолженности есть пеня, то сначала погасите только сумму самой задолженности, без пени. Только когда задолженность пропадет, оплатите пеню. Это связано с тем, что пока Федеральная налоговая служба не подтвердит погашение задолженности, пеня будет продолжать увеличиваться. Оплатив её вместе с задолженностью, налогоплательщик обнаружит, что задолженность пропадёт лишь через несколько дней, а пеня за эти дни успеет появиться снова. Чтобы узнать свою налоговую задолженность, войдите на портал Госуслуг», -напоминает руководитель подразделения УФНС. Для регистрации понадобится паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета.
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