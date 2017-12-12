Рубль начал резко дорожать

Нефть пробила психологически важный барьер

Сегодня: Brent выходит на первый план, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поскольку ужесточение монетарной политики США и повышение прогнозов ФРС мало у кого вызывает сомнения (итоги заседания будут объявлены завтра) и уже по большей части заложены в стоимость акций, спрос на рисковые активы остается стабильным.

На этом фоне ключевым фактором для динамики рынков становится нефть, котировки которой вчера пробили вверх уровень $65 за барр. (Brent) на фоне перебоев в поставках в Северном море из-за закрытия британского нефтепровода на ремонт после обнаружения нескольких трещин, а также ввиду сообщений о рекордном объеме кредитования в Китае в ноябре, что дает повод надеяться на сильные данные из Поднебесной на этой неделе (розничные продажи и промпроизводство).

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.32%, DJIA +0.23%, NASDAQ +0.51%), Азия (Hang Seng -0.46%, Shanghai -0.57%, Nikkei -0.19%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $65.38 за барр. – выше открытия.

Вчера: Повышение цен на нефть, рост мировой экономики. Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом индексов на фоне сигналов об улучшении состояния мировой экономики (в США, Европе и Китае вышил сильные макроданные) и повышения цен на нефть Brent за счет практически рекордного импорта черного золота в Китай в ноябре. Ограничили оптимизм данные об увеличении числа буровых установок, а также осторожность в преддверии заседаний мировых центробанков и новостной поток относительно движения законопроекта о налоговой реформе США через конгресс.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.15% до $64.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.91, РТС (+2.22%), индекс Мосбиржи (+2.07%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.