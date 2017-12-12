Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль начал резко дорожать
Нефть пробила психологически важный барьер
Сегодня: Brent выходит на первый план, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поскольку ужесточение монетарной политики США и повышение прогнозов ФРС мало у кого вызывает сомнения (итоги заседания будут объявлены завтра) и уже по большей части заложены в стоимость акций, спрос на рисковые активы остается стабильным.
На этом фоне ключевым фактором для динамики рынков становится нефть, котировки которой вчера пробили вверх уровень $65 за барр. (Brent) на фоне перебоев в поставках в Северном море из-за закрытия британского нефтепровода на ремонт после обнаружения нескольких трещин, а также ввиду сообщений о рекордном объеме кредитования в Китае в ноябре, что дает повод надеяться на сильные данные из Поднебесной на этой неделе (розничные продажи и промпроизводство).
Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.32%, DJIA +0.23%, NASDAQ +0.51%), Азия (Hang Seng -0.46%, Shanghai -0.57%, Nikkei -0.19%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $65.38 за барр. – выше открытия.
Вчера: Повышение цен на нефть, рост мировой экономики. Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом индексов на фоне сигналов об улучшении состояния мировой экономики (в США, Европе и Китае вышил сильные макроданные) и повышения цен на нефть Brent за счет практически рекордного импорта черного золота в Китай в ноябре. Ограничили оптимизм данные об увеличении числа буровых установок, а также осторожность в преддверии заседаний мировых центробанков и новостной поток относительно движения законопроекта о налоговой реформе США через конгресс.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.15% до $64.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.91, РТС (+2.22%), индекс Мосбиржи (+2.07%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рубль начал резко дорожать
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
- Рубль хорошо устроился
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Ипотеку для семей с двумя и тремя детьми компенсируют
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
Новости раздела
- Рубль начал резко дорожать
- Опоздавшие могут заплатить налоги на портале Госуслуг
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
- ФНС расскажет о "спящих" банковских счетах
- Центробанк не должен участвовать в капитале проблемных банков
- Сбербанк заявил об ошибочных списаниях с карт
- Рубль хорошо устроился
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Салаты "по-набиулински" в Приморье приготовить невозможно
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- Два инвестора построят в ТОР "Михайловский" агропромышленный и животноводческий комплексы
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Хабаровский край показал себя лучше всех на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
- Состояние пунктов пропуска в Приморском крае сдерживает развитие внешней торговли