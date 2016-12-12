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Доллар обвалился до рекордного минимума
В ходе утренних торгов стоимость доллара упала ниже 61,5 руб. Одновременно с этим курс евро опустился ниже 65 руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Торги валютой на Московской бирже начались 12 декабря 2016 года новым укреплением рубля. Уже через несколько минут курс доллара впервые более чем за год упал ниже 61,5 руб., пишет РБК.
На минимуме стоимость доллара снизилась до 61,49 руб., что на 1,6% ниже уровня закрытия пятничных торгов. В последний раз ниже этой отметки курс доллара на Московской бирже опускался 19 октября 2015 года.
Одновременно с этим биржевой курс евро к рублю опустился ниже 65 руб., достигнув на минимуме отметки 64,9525 руб. Это на 1,66% ниже уровня закрытия торгов 9 декабря 2016 года. Так дешево евро не стоил на бирже с 30 июля 2015 года.
Укрепление рубля происходит на фоне быстрого роста мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до $57,52, что на 5,8% превосходит уровень, на котором закрылись предыдущие торги.
«Российский рынок также откроется ростом, рубль укрепится к другим валютам», – прогнозировал в преддверии открытия торгов главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.
В то же время аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что уже в ближайшее время цены на нефть могут вернуться к отметке $55 за баррель.
«Сокращение странами вне ОПЕК было ожидаемо и практически полностью учтено в ценах; по-прежнему нет четких ориентиров по тому, как будет осуществляться контроль за соблюдением квоты; снижение добычи будет постепенным. Основным риском выступает активизация сланцевых производителей в США, которые могут при нефти выше $50–53/барр. начать активно наращивать добычу», – отмечает эксперт.
К 10:35 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $56,76, курс доллара достиг отметки 61,595 руб., курс евро - 65,0825 руб.
В начале ноября 2016 года эксперты Bloomberg назвали рубль «супердоходной» валютой, пояснив, что такую доходность не обеспечивали в последнее время вложения ни в одну другую из трех десятков основных мировых валют.
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