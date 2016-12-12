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Индивидуальный пенсионный счет раскритиковали
Министерство труда отрицательно оценило предложения по модернизации пенсионных накоплений, которые подготовило министерство финансов и Центробанк, пишут «Аргументы и факты».
Речь идет о введении в Росси индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По задумке авторов концепции, он должен формироваться за счет добровольных отчислений россиян в негосударственные пенсионные фонды. Эту систему авторы идеи хотят сделать в дополнение к существующей обязательной пенсионной системе.
Минтруд раскритиковал несколько моментов в проекте, в частности то, что он не является добровольным, а также не гарантирует доходность пенсионных накоплений, пояснил один из источников.
Другой собеседник издания отметил, что позиция министерства не содержит «категорического неприятия предложения ИПК». Отзыв, подготовленный ведомством, потребует доработать его обоснования и может сдвинуть сроки внесения итогового предложения, добавил третий источник.
В апреле стало известно, что Центробанк РФ и министерство финансов разработали план развития пенсионной системы, предполагающий введение индивидуального пенсионного капитала. Глава Минфина Антон Силуанов тогда заявлял, что нововведение может начать действовать с конца 2017-го или начала 2018 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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