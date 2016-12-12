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Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда России в 2017 году составит 9,9% ВВП страны
В наступающем году среднегодовой размер социальной пенсии будет 8 803 рубля, а материнский капитал останется прежним - 453026 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. В 2017 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 млрд. рублей и составят 6,9 трлн. рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 262,3 млрд. рублей и составят 1,2 трлн. рублей.
Проект бюджета ПФР предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. То есть страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 года будут увеличены на уровень инфляции за 2016 год. В бюджете ПФР учтен прогнозный уровень инфляции – 5,8%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 657 рублей (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера).
Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля (103,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.
Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. На выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
В январе 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Эту выплату получат абсолютно все пенсионеры, проживающие в России: как гражданские, так и военные. На эти цели в бюджете ПФР заложено 221,7 млрд рублей. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
В соответствии с проектом бюджета 17,6 млрд рублей планируется направить на выплату гражданам средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной или единовременной выплаты или правопреемникам.
С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2016 году – на 5,8%. В 2017 году Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 452,5 млрд. рублей, что на 66,8 млрд. рублей больше, чем в 2016 году.
Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5 500 рублей. Расходы на эти выплаты в 2017 году запланированы на уровне 70,3 млрд рублей.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. На выплату средств материнского капитала в бюджете ПФР предусмотрено 330,2 млрд. рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей, при этом возможность вступления в программу материнского капитала продлена до конца 2018 года.
Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда в 2017 году составит 8 трлн. 583,9 млрд. рублей, что составляет 9,9% ВВП Российской Федерации. По доходам бюджет ПФР на 2017 год сформирован в сумме 8 трлн. 363,5 млрд. рублей.
Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров, получающих пенсии по линии ПФР, увеличится с 43,3 млн. до 43,9 млн. человек. Увеличение численности получателей пенсий в ПФР по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ. В Приморском крае такое увеличение составит порядка 30 тысяч.
Основным видом пенсий в России в 2017 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2017 году составит более 40 млн. человек, в Приморском крае – более 493 тыс. человек. Еще почти 4 млн. человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в Приморском крае получателей этого вида пенсий будет около 52 тыс. человек.
В 2017 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2017 год предусмотрен 1 млрд. рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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