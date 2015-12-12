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Нефть вновь топит рубль

12 Декабря 2015, 16:31 | В России

Рубль в конце недели снижается по отношению к доллару. Возобновление негативной динамики цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки снова обновили локальные минимумы и закрепились в районе 39,5 долларов за баррель. Поводом для такой динамики стали данные об увеличении объема добычи странами ОПЕК в ноябре до максимального уровня более чем за три года. Впрочем, некоторые намеки на коррекцию вверх все-таки присутствуют и выражаются они в первом за долгое время снижении запасов в американских нефтехранилищах. Напомню, по данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 3,57 млн баррелей.

При этом давление на российскую валюту продолжает оказываться слабость китайской экономики, а также высокая вероятность повышения ставки американским регулятором на заседании 16-17 декабря.

Дополнительным негативом остаются большие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в декабре

Тем временем сегодня состоялось очередное заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка осталась на прежнем уровне (11%). Несмотря на высокую базу по инфляции, ее динамика пока не дает значимых сигналов на дальнейшее снижение. Дополнительным риском здесь выступают санкции в отношении к Турции и неопределенность в дальнейшей политике ФРС.

Таким образом, ситуация сейчас достаточно противоречивая и несмотря на довольно интересные уровни пока не дает сигналов на укрепление рубля. Поэтому в ближайшее время лучшей позицией вполне может стать отсутствие таковой.

Торговый план: В случае коррекции вновь присматриваться к покупкам USD/RUB. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 68-68,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: котировки  рубль  доллар  нефть  ммвб  евро  ЦБ  баррель 



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Комментарии

  • ССС22:43, 12.12.2015#

    Практически для ВСЕХ стран , а их болшинство, которые не добывают нефть, это ОЧЕНЬ хорошо!!! Цена на бензин дешевеет! Только в РФ ВСЁ дорожает. . .

  • allex21:58, 13.12.2015#

    да даже кто добывает нефть не особо проблемы испытывают. сауиды вот например без особых проблем до сих пор живут.

  • allex21:59, 13.12.2015#

    они кстати говорят, что не против и цены 5-7 баксов за бочку. . .

  • 223:12, 12.12.2015#

    Вот в этом и вся подлость. На своем народе карманы набивать.

  • Псевдоним23:21, 12.12.2015#

    ДЕЛО НЕ В НЕФТИ!!!! ПРОСТО У НАС 80% ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ - ТУНЕЯДЦЫ! ЧИСЛЯТСЯ В ВИРТУАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЫКОНОМИКИ - ОТКУДА ДОХОДЫ В КАЗНУ? СИДЯТ ТАКИЕ 30-ЛЕТНИЕ ОБОЛТУСЫ С АЙ-ЙАЙ-ЙАЙ-ФОНАМИ И ЖДУТ, КОГДА НАСТУПЯТ ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА. БЛИН, ТОШНИТ ОТ ЭТИХ УПЫРЕЙ!!!!! ХОЧЕШЬ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ? ОРГАНИЗУЙ ПРОИЗВОДСТВО!!! НЕ СИДИ ЗА КОМПОМ В ОФИСЕ, НЕ ПИНАЙ Х. . В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ!!!! ПЛОХИЕ ДОРОГИ? - ИДИ ДОРОЖНЫМ РАБОЧИМ!!!! ПРЕСТУПНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ? - ИДИ В ПОЛИЦИЮ!!!! МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ? - ИДИ УЧИСЬ!

  • Псевдоним23:37, 12.12.2015#

    ну так иди и работай, на ротенбергов-тимченко и прочих чаек с остальными упырями, а если еще раз сюда зайдешь, не забудь отжать капслок, умник

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:44, 12.12.2015#

    правда глаза колет? уютненько в теплом креслице за говнокомпом?

  • Псевдоним09:28, 13.12.2015#

    Да смотрю это тебе правда глаза колит, путлерский троль

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:40, 12.12.2015#

    говно не утонет!

  • приморский00:55, 13.12.2015#

    Нефть-рубль. . не так 15 лет один плешивый многоходовочки крутил. . докрутился

  • 36200:57, 13.12.2015#

    А ФИО чувака не подскажешь! Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.

  • приморский23:05, 13.12.2015#

    воровская власть очень цепкая, она всегда думает только о двух вещах: как обобрать народ и как остаться у руля. Посмотрите, чего только Путин ни вытворяет, чтобы остаться у власти!

  • Псевдоним09:40, 13.12.2015#

    Дураки Вы все!

  • 36211:36, 13.12.2015#

    Деваться некуда, срана бензоколонка.

  • Инквизитор20:28, 13.12.2015#

    Повторяется сценарий развала СССР. Пендосы обваливают цены на нефть, чтобы разорить Россию.

  • приморский22:39, 13.12.2015#

    Российский футбол(всегда кто то виноват, судья, график перелётов, календарь, погода и тд)как и российская экономика (виноваты-цены на нефть, пиндосы с китайцами и хохлами, тёплая зима, холодная зима и тд) Вероятно проблема лежит на поверхности и не надо лазить в дебри. .

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