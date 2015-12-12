Нефть вновь топит рубль

Рубль в конце недели снижается по отношению к доллару. Возобновление негативной динамики цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки снова обновили локальные минимумы и закрепились в районе 39,5 долларов за баррель. Поводом для такой динамики стали данные об увеличении объема добычи странами ОПЕК в ноябре до максимального уровня более чем за три года. Впрочем, некоторые намеки на коррекцию вверх все-таки присутствуют и выражаются они в первом за долгое время снижении запасов в американских нефтехранилищах. Напомню, по данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 3,57 млн баррелей.

При этом давление на российскую валюту продолжает оказываться слабость китайской экономики, а также высокая вероятность повышения ставки американским регулятором на заседании 16-17 декабря.

Дополнительным негативом остаются большие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в декабре

Тем временем сегодня состоялось очередное заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка осталась на прежнем уровне (11%). Несмотря на высокую базу по инфляции, ее динамика пока не дает значимых сигналов на дальнейшее снижение. Дополнительным риском здесь выступают санкции в отношении к Турции и неопределенность в дальнейшей политике ФРС.

Таким образом, ситуация сейчас достаточно противоречивая и несмотря на довольно интересные уровни пока не дает сигналов на укрепление рубля. Поэтому в ближайшее время лучшей позицией вполне может стать отсутствие таковой.

Торговый план: В случае коррекции вновь присматриваться к покупкам USD/RUB. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 68-68,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.