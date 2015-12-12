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Нефть вновь топит рубль
Рубль в конце недели снижается по отношению к доллару. Возобновление негативной динамики цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки снова обновили локальные минимумы и закрепились в районе 39,5 долларов за баррель. Поводом для такой динамики стали данные об увеличении объема добычи странами ОПЕК в ноябре до максимального уровня более чем за три года. Впрочем, некоторые намеки на коррекцию вверх все-таки присутствуют и выражаются они в первом за долгое время снижении запасов в американских нефтехранилищах. Напомню, по данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 3,57 млн баррелей.
При этом давление на российскую валюту продолжает оказываться слабость китайской экономики, а также высокая вероятность повышения ставки американским регулятором на заседании 16-17 декабря.
Дополнительным негативом остаются большие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в декабре
Тем временем сегодня состоялось очередное заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка осталась на прежнем уровне (11%). Несмотря на высокую базу по инфляции, ее динамика пока не дает значимых сигналов на дальнейшее снижение. Дополнительным риском здесь выступают санкции в отношении к Турции и неопределенность в дальнейшей политике ФРС.
Таким образом, ситуация сейчас достаточно противоречивая и несмотря на довольно интересные уровни пока не дает сигналов на укрепление рубля. Поэтому в ближайшее время лучшей позицией вполне может стать отсутствие таковой.
Торговый план: В случае коррекции вновь присматриваться к покупкам USD/RUB. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 68-68,5.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним23:21, 12.12.2015#
ДЕЛО НЕ В НЕФТИ!!!! ПРОСТО У НАС 80% ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ - ТУНЕЯДЦЫ! ЧИСЛЯТСЯ В ВИРТУАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЫКОНОМИКИ - ОТКУДА ДОХОДЫ В КАЗНУ? СИДЯТ ТАКИЕ 30-ЛЕТНИЕ ОБОЛТУСЫ С АЙ-ЙАЙ-ЙАЙ-ФОНАМИ И ЖДУТ, КОГДА НАСТУПЯТ ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА. БЛИН, ТОШНИТ ОТ ЭТИХ УПЫРЕЙ!!!!! ХОЧЕШЬ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ? ОРГАНИЗУЙ ПРОИЗВОДСТВО!!! НЕ СИДИ ЗА КОМПОМ В ОФИСЕ, НЕ ПИНАЙ Х. . В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ!!!! ПЛОХИЕ ДОРОГИ? - ИДИ ДОРОЖНЫМ РАБОЧИМ!!!! ПРЕСТУПНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ? - ИДИ В ПОЛИЦИЮ!!!! МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ? - ИДИ УЧИСЬ!
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приморский22:39, 13.12.2015#
Российский футбол(всегда кто то виноват, судья, график перелётов, календарь, погода и тд)как и российская экономика (виноваты-цены на нефть, пиндосы с китайцами и хохлами, тёплая зима, холодная зима и тд) Вероятно проблема лежит на поверхности и не надо лазить в дебри. .
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Практически для ВСЕХ стран , а их болшинство, которые не добывают нефть, это ОЧЕНЬ хорошо!!! Цена на бензин дешевеет! Только в РФ ВСЁ дорожает. . .