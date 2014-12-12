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Дальнейшее ослабление рубля не исключено
В сложившихся обстоятельствах значительная девальвация рубля была неизбежной. А при сохранении неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке не исключено и дальнейшее ослабление национальной валюты. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции «Экономика России: шанс для реформ?», организованной информационной группой Finam.ru.
По мнению экспертов, в тяжелом для российской экономики 2014 году, осложненном геополитическим конфликтом на Украине, возможности ЦБ РФ по поддержанию курса рубля были ограниченными. «Если бы он начал его поддерживать, то мы наблюдали бы сценарий управляемой девальвации 2008 года. Ничего хорошего, кроме обогащения спекулянтов сейчас он не принес бы», – полагает Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ГУ-ВШЭ. По словам Валерия Петрова, председателя Консультационного совета акционеров ОАО «ВТБ», регулятор делает все возможное, а золотовалютные резервы не тратит, поскольку в условиях падения цены на нефть восполнить их будет неоткуда.
По прогнозам Максима Осадчего, начальника аналитического управления «БКФ-Банка», девальвация продолжится, пока нефтяные цены будут падать. Антон Сороко, аналитик ИХ «ФИНАМ», не ожидает крутого пике по ценам на нефть в долгосрочной перспективе.
В 2015 году рублю вряд ли удастся отвоевать прежние позиции, считает Юрий Зайцев, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, но и катастрофически провалиться российской валюте не дадут, говорится в пресс-релизе инвестиционного холдинга «ФИНАМ».
О том, что на состояние рубля, прежде всего, влияют цены на нефть и внешнее воздействие на Россию, заявил на встрече с журналистами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Накануне Андрей Клепач, зампред Внешэкономбанка и экс-замглавы Минэкономразвиия, высказал мнение, что курс рубля к доллару стабилизируется, когда цены на нефть превысят уровень 70 долларов за баррель.
Отметим, ЦБ РФ установил официальный курс доллара США с 11 декабря 2014 года в размере 54,2758 рубля за доллар, официальный курс евро установлен в размере 67,1989 рубля за евро.
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