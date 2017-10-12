Почему рубль начнет падать уже в этом году

Период относительно стабильного и крепкого рубля близок к концу. Правительство ждет ослабления национальной валюты, в пользу плавной девальвации говорят и несколько других факторов. Среди них - возможное ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке и ужесточение санкционного режима против России. Их влияние станет ощутимым в конце 2017 года. Но главную опасность для позиции рубля представляют спекулянты, которые, как ожидается, перестанут с ним играть в 2018-м.



Как пишут «Известия», к 2035 году, то есть через 18 лет, номинальный курс доллара превысит 84 рубля (текущая отметка - вблизи 58 рублей). Такая информация содержится в долгосрочном бюджетном прогнозе Минфина. Это консервативный сценарий, в который заложена цена нефти марки Urals $45,30 за баррель (сейчас - $50,55), а также сохранение структурных ограничений в российской экономике.



Здесь важно подчеркнуть два момента. Во-первых, подобные длительные прогнозы почти никогда не сбываются и, с большой вероятностью, Министерство финансов еще не раз пересмотрит свои ожидания. Они нужны лишь как некий ориентир на много лет вперед. С этой точки зрения документ ведомства Антона СИЛУАНОВА необходим правительству для внутреннего пользования. Аналитик «Финама» Сергей ДРОЗДОВ отмечает, что с помощью долгосрочного прогноза Минфин пытается учесть и снизить риски при планировании бюджета. Тем не менее такая попытка не имеет никакой практической ценности, считает главный экономист БКС Владимир ТИХОМИРОВ. «Прогнозы на год, как правило, оказываются неверными, что говорить о сроке в 18 лет», - комментирует он.



Во-вторых, даже с учетом всей неточности и приблизительности прогноза (за несколько лет экономическая ситуация в России и мире может кардинально измениться), очевидно, что правительство ждет ослабления рубля (несмотря на заверения в сохранении стабильного реального эффективного курса на протяжении многих лет). Снижение курса национальной валюты упрощает задачу сведения бюджета и сокращения его дефицита. Кроме того, плавная девальвация помогает процессу импортозамещения. По оценке главы Минпромторга Дениса МАНТУРОВА, на текущий момент для отечественных предприятий, пытающихся конкурировать с иностранными, оптимальным является курс доллара в 62 рубля. Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ прямо говорил, что 57 рублей за доллар (примерно столько он стоил в июне) - удар по российской экономике. Бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ обвинял ЦБ в сохранении слишком высокой ключевой ставки, которая, по его словам, удерживает рубль от снижения и мешает предпринимателям развивать свое дело. Таким образом, сформировался консенсус относительно будущего национальной валюты: ей прописано медленное, но постоянное ослабление.



С конца 2014 года рубль находится в свободном плавании. Тогда Банк России перестал сжигать золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса. С тех пор множество факторов оказывают на него влияние. Пока национальная валюта остается относительно стабильной. Но действие этих факторов может привести к тому, что падение курса начнется в конце 2017 года и ускорится в 2018-м.



Традиционно цена на нефть считается ключевым параметром, определяющим динамику курса рубля. С начала сентября стоимость эталонного сорта Brent поднялась с $52,8 до $56,6 за баррель (данные Лондонской биржи ICE на 4 октября), или более чем на 7%. По словам начальника отдела анализа банков и денежных рынков инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрия КРАВЧЕНКО, цены на нефть являются достаточно волатильным фактором, который может как поднять, так и опустить рубль. Старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис ПОРЫВАЙ, в свою очередь, констатирует, что нефть остается важнейшим фактором, влияющим на курс национальной валюты.



Другой, более стабильный, фактор влияния на российскую валюту - геополитическая ситуация и связанный с ней санкционный режим. «Ослабление рубля, кроме неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке, может вызвать введение нового пакета санкций США против финансового сектора России, которое должно быть объявлено до конца текущего года», - говорит Сергей Дроздов из «Финама». Действительно, 28 ноября антироссийские ограничительные меры Соединенных Штатов начнут действовать. Они, в частности, предполагают сокращение сроков финансирования банков России, попавших в черный список, с 30 до 14 дней. «Скорее всего, санкционный режим будет действовать в течение нескольких лет, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на инвестиционный климат в стране», - констатирует Дроздов. Владимир Тихомиров из БКС также считает, что санкции способны надавить на курс рубля. Также на стоимости российской валюты негативно скажется разворот в кэрри-трейде, полагает эксперт.



Уже в 2018 году рубль перестанет быть одной из самых привлекательных мировых валют для спекуляций. Об этом свидетельствует опрос Bloomberg, в котором приняли участие 22 экономиста.



Уже в конце нынешнего года российскую валюту ждет падение, полагают специалисты. Владимир Тихомиров считает, что к концу 2017-го курс рубля останется относительно стабильным и лишь немного ослабнет: доллар будет стоить 60 рублей, евро - 72 рубля (сейчас - выше 67 рублей) при цене на нефть $57–58 за баррель.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.