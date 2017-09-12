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Банк России выявит собственников бизнеса через графическую связь
Банк России обяжет все подотчетные организации раскрывать своих собственников и схему их взаимосвязей. Сейчас это должны делать только банки, но уже с 2018 года данными придется делиться владельцам негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ».
Правда, пока практика раскрытия такой информации показывает, что при желании реальные собственники все равно остаются в тени до самого отзыва лицензии, а ЦБ ни разу не сообщал о санкциях к тем, кто игнорировал требование или выполнял его формально. ЦБ опубликовал проект положения о порядке раскрытия и представления регулятору информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые компании, управляющие компании (УК) и микрофинансовые организации (МФО)
. Планируется, что положение вступит в силу 28 января 2018 года. До сих пор информацию о структуре акционеров (в виде списка и схемы взаимосвязей) раскрывали только банки. Впервые регулятор поднял вопрос доступности такой информации для пользователей финансовых услуг семь лет назад и обязал банки—участники системы страхования вкладов раскрывать эти данные на своем сайте или на сайте ЦБ (впоследствии — только на сайте ЦБ). Любые изменения в структуре собственников должны обновляться оперативно — не позднее чем через десять дней. В противном случае банкам грозит запрет на работу с вкладчиками.
«До обязательного раскрытия структуры собственности банками в некоторых случаях поиск бенефициара был нетривиальной задачей и часто замыкался на номинальных кипрских владельцах,— поясняет директор по банковским рейтингам АКРА Кирилл ЛУКАШУК.— При этом информация о реальных бенефициарах крайне важна для анализа бизнеса финансовой компании». Правда, регулятор признавал, что, хотя банки и стали вынуждены такую информацию раскрывать, ценность ее не всегда была высокой. В основном эти проблемы обнаруживались в банках, которые уходили с рынка: еще пару лет назад в более чем половине таких случаев в качестве бенефициаров указывались подставные лица. Правда, ЦБ ни разу не заявлял о выявленных нарушениях по раскрытию информации о собственниках какого-либо банка.
На практике и сейчас у ряда кредитных организаций раскрыты многоуровневые схемы, из которых мало что понятно. Из небанковских финансовых организаций сейчас частично требования по раскрытию конечных собственников действуют для негосударственных фондов, вошедших в систему гарантирования (38 из 68 действующих НПФ), правда, даже они пока не обязаны публиковать графическую взаимосвязь между владельцами.
«Большинство прошедших процедуру акционирования, но пока не вступивших в систему гарантирования фондов — их 11 — не обнародовали детальную информацию о бенефициарах,— указывает гендиректор консалтинговой компании “Пенсионный партнер” Сергей ОКОЛЕСНОВ.— Теперь им придется раскрыть эти данные, что сделает систему более прозрачной». Он не исключает, что в ряде фондов сменятся бенефициары, не желающие раскрывать факт владения. Требований по раскрытию конечных собственников управляющих компаний, страховщиков и МФО не было в принципе. Исключение — компании, управляющие средствами ПФР. «Но для добропорядочных компаний это не является проблемой, раскрытие бенефициаров часто бывает необходимо при работе с клиентами»,— уточняет гендиректор УК «Тринфико» Дмитрий БЛАГОВ.
Остальные участники финансового рынка тоже не видят проблем для себя. «Данное требование абсолютно логично и, например, позволит выявить банки, имеющие свои “карманные” МФО и за счет этого манипулирующие ставками для оптимизации прибыли»,— считает заместитель гендиректора компании «Русмикрофинанс» Анастасия ЛОКТИОНОВА. «Правила должны быть одинаковы для всех,— согласен глава Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС.— И это дополнительный плюс в пользу репутации страховой компании, когда она открыта потребителю услуги».
В первую очередь требование по повышению прозрачности направлено на защиту интересов клиентов и инвесторов компаний, отмечают эксперты. «Конечно, в целом такое требование формально, и большинство тех же клиентов не будет внимательно изучать схему бенефициаров, да и не все смогут оценить эту информацию,— рассуждает управляющий партнер НРА Павел САМИЕВ.— Однако все равно у пользователей будет понимание, что они имеют дело с конкретными людьми и компаниями, а не безликими офшорами».
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