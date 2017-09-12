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Страховщики не желают переходить на онлайн кассы
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает пересмотреть вопрос использования страховыми агентами кассовых аппаратов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу организации.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) видит ряд регулятивных барьеров, которые могут препятствовать развитию страхового рынка и доступности финансовых услуг. Как сообщил президент ВСС Игорь ЮРГЕНС, союз предлагает предусмотреть вопрос снижения подобных барьеров в проекте стратегии Банка России по повышению финансовой доступности, которую в настоящее время обсуждают представители финансового рынка.
И. Юргенс отметил, что закон о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 июля 2018 года отменяет возможность использования страховыми агентами бумажной формы бланков строгой отчетности для приема страховых премий от физлиц. Это означает, что агенты должны использовать кассовые аппараты.
«Как мы знаем, большинство страховых агентов работают в отдаленных уголках нашей страны. Для них эта работа зачастую не является основной, а приносит дополнительный доход. И требования по покупке и обслуживанию кассовых аппаратов для большинства из них могут быть невыполнимыми. Такие нововведения снизят доступность страховых услуг», - пояснил И. Юргенс. Он отметил, что при этом в проекте стратегии главной целью по охвату отдаленных районов финансовыми услугами является расширение физической доступности поставщиков финансовых услуг и точек доступа за счет развития финансовой инфраструктуры, совершенствования законодательства, использования инновационных технологий и механизмов, а также программных мероприятий при поиске экономичных решений проблем доступа. «И если не решить обозначенную союзом проблему, то с достижением этих целей могут возникнуть трудности», - отметил президент ВСС.
Эта проблема была поднята ранее в Аналитическом центре "Форум", где состоялось открытое обсуждение проекта стратегии Банка России по повышению финансовой доступности, сообщила вице-президент ВСС Элла ПЛАТОНОВА, которая представляла союз в ходе обсуждения документа. В мероприятии приняли участие также представители Банка России и руководители профессиональных объединений и саморегулируемых организаций участников финансового рынка. В связи с этим представляется целесообразным уделить в разделе стратегии по совершенствованию нормативно-правовой среды больше внимания снятию действующих регуляторных ограничений, которые препятствуют развитию финансового рынка и повышению финансовой доступности. «Для этого мы предлагаем полностью перечислить в стратегии существующие нормативно-правовые барьеры, чтобы понимать, как их преодолевать», - пояснила Э. Платонова.
Стратегия разработана в качестве реализации отдельных положений Основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018гг, ранее утвержденных Банком России, и включает в себя анализ текущего состояния финансовой доступности, существующие барьеры и препятствия по повышению доступа населения к финансовым услугам и приоритетные направлений развития финансовой инфраструктуры для роста индекса финансовой доступности, что в итоге должно повысить жизненный уровень и качество жизни российского населения путем использования инструментов финансового рынка. ВСС направит свои замечания к проекту стратегии в Банк России.
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