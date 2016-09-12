Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан

Российские банки обратились к ЦБ с просьбой отменить обязательное согласие граждан на запрос в бюро кредитных историй (БКИ). В ЦБ эту просьбу готовы обсудить, а правозащитники предлагают этого не делать



Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Коммерсантъ», письмо регулятору направило банковское сообщество под эгидой ассоциации «Россия». Они предложили изменить закон «О кредитных историях» так, чтобы банки могли бы запрашивать кредитные истории граждан без их согласия.



В частности, речь идет об отмене необходимости получения согласия на запрос в БКИ для тех граждан, которые уже состоят с банком в договорных отношениях. Помимо этого, авторы письма просят сделать так, чтобы однажды полученное согласие было бессрочным.



Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил изданию, что регулятор может рассмотреть такую возможность, однако ждет весомых аргументов от банковского сообщества. «Логично, чтобы данные о кредитной истории заемщика раскрывались в момент его обращения за кредитом», — считает он.



До сих пор Банк России отказывался обсуждать этот вопрос, поскольку доступ банков к БКИ позволит формировать предодобренные предложения без участия клиента. Банкиры утверждают, что в случае знакомства с кредитной историей клиента они могли бы делать только реальные предложения. Однако правозащитники считают, что такое изменение в законодательство может привести к негативным последствиям. Председатель Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предполагает, что после этого может возникнуть новая волна навязывания кредитов, которая выльется в дефолты заемщиков из-за низкой финансовой грамотности.

По словам Янина, предодобренные варианты, например кредитные карты, которые раньше рассылались многими банками, провоцируют человека воспользоваться кредитом, причем заемщик даже не всегда понимает, что деньги эти придется вернуть.