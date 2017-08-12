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Рубль к концу года резко подешевеет
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогнозы относительно евро. Как сообщает Reuters, теперь там ожидают, что в начале следующего года курс европейской валюты достигнет $1,25.Таким образом он впервые за свою 18-летнюю историю сравняется с курсом фунта стерлингов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в беседе с НСН высказал мнение о том, что таких резких колебаний курсов валют вряд ли стоит ожидать, зато рубль ждут серьезные потрясения к концу года.
«То, что курс евро изменится по отношению к доллару, мне кажется, вероятным, но не на столько, как утверждает Morgan Stanley. Думаю, что тут не будет таких резких колебаний. А что касается рубля, то тут возможны варианты, поскольку ситуация с санкциями резко обостряется, причём именно в финансовом секторе. Можно представить себе более или менее обвальную девальвацию в конце этого года – в начале 2018-го. Это вполне возможно. Тем более, был искусственный рост курса рубля. Если посмотреть по динамике цен в России и других странах, то у нас она более ускоренная. Есть масса факторов и, скорее всего, можно рассчитывать на радикальное снижение курса рубля», - отметил собеседник НСН.
При этом, по словам Руслана Гринберга, между долларом, евро и фунтом ситуация не очень понятна, потому что неизвестно, как сложатся переговоры между Британией и Европейским союзом.
«Потому что этот выход должен быть чувствительным для Британии и ЕС хочет, чтобы эта чувствительность имела демонстративный эффект. Они уже пошли на уступки и согласились заплатить 40 миллиардов евро, а, может быть, и больше придётся. К тому же, по-моему, предложение на рынке нефти будет превышать спрос. Мы видим, что, в общем, не выполняется соглашение стран ОПЕК. Добыча вроде меньше, а продаётся больше. Нет никакой уверенности в том, что может быть замедленный рост цен на нефть . Всё это говорит в пользу того, что снижение курса рубля может быть существенным. девальвации рубля», - резюмировал собеседник НСН.
Напомним, в июне прошлого года экономист швейцарского банка Julius Baer Дэвид Мейер заявил, что фунт стерлингов может опуститься до паритета с евро. По его словам, это должно произойти в течение 12 месяцев. Очевидно, что Дэвида Мейера не оправдался.
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