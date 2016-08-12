Центробанк отозвал лицензию у Газстройбанка

ЦБ отозвал лицензию у Газстройбанка. По данным Банка России, он проводил высокорискованную кредитную политику и нарушал федеральные законы Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Газстройбанк» и назначил там временную администрацию. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт регулятора.



В ЦБ рассказали, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, а также создавал реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.



Центробанк также утверждает, что Газстройбанк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате компания должна была предпринимать меры по предупреждению банкротства.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, говорится в сообщении.



«В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО АКБ «Газстройбанк» с рынка банковских услуг», — заключили в ЦБ.



Газстройбанк — участник системы страхования вкладов. По данным ЦБ, занимал 335-е место в банковской системе России.