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Центробанк отозвал лицензию у Газстройбанка
ЦБ отозвал лицензию у Газстройбанка. По данным Банка России, он проводил высокорискованную кредитную политику и нарушал федеральные законы Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Газстройбанк» и назначил там временную администрацию. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт регулятора.
В ЦБ рассказали, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, а также создавал реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Центробанк также утверждает, что Газстройбанк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате компания должна была предпринимать меры по предупреждению банкротства.
«В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО АКБ «Газстройбанк» с рынка банковских услуг», — заключили в ЦБ.
Газстройбанк — участник системы страхования вкладов. По данным ЦБ, занимал 335-е место в банковской системе России.
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