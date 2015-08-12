По валютному рынку катится эхо ослабления юаня

Сегодня, 12 июля: Девальвация юаня – опасения новой валютной войны, аппетит к риску под давлением. Как и ожидалось, допущенная вчера Китаем девальвация юаня, продолжилась – сегодня утром Народный банк Китая снова допустил ослабление национальной валюты, пишет деловая газета "Золотой Рог". Американский доллар укрепляется, цены на сырье снижаются, в то время как перспективы мировой экономики вызывают опасения. Ситуация в Греции и монетарная политика ФРС (см. ниже)пока отошли на второй план.

Китай – слабый юань фактически означает укрепление доллара США и оказывает давление на сырьевые котировки, что негативно. Кроме того, регулятор заявил, что его действия во вторник были разовым событием, однако затем девальвация продолжилась, что крайне тревожно, поскольку предсказуемость политики Китая снижается, а опасения по поводу новой валютной войны растут, что может дестабилизировать и без того вялый рост мировой экономики.

Вчерашняя девальвация юаня к доллару США примерно на 2% заставляет задаться вопросом, предпримут ли остальные центробанки в регионе схожие шаги, чтобы остаться конкурентоспособными.

На этом фоне рынки будут следить за данными по промпроизводству и розничным продажам Китая – в случае выхода слабой статистики опасения по поводу валютных войн могут усилиться.

Решение ФРС откладывается? – если и есть хоть какой-то позитив в действиях Народного банка Китая, то таковым можно считать снижение вероятности повышения ставки ФРС в сентябре.

Так называемая ответная девальвация со стороны остальных центробанков могла бы оказать давление на американские компании из-за укрепления доллара США, что позволяет предположить, что ФРС может отложить повышение ставки в сентябре, чтобы предотвратить дальнейшее удорожание американской валюты.

Сделка по Греции – еще один повод для оптимизма, который, однако, теряется на фоне событий в Китае. Греция достигла соглашения по третьему пакету финансовой помощи – теперь сделку предстоит одобрить в греческом парламенте (четверг), после чего ее рассмотрят министры финансов еврозоны (пятница).

Снижение в США и в Азии. Американский рынок завершил вчерашний день снижением (DJIA -1.21%, S&P 500 -0.86%). Азиатские индексы сегодня утром также торгуются в «минусе» (Hang Seng -1.75%, Shanghai -0.45%, Nikkei

-1.93%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.66%); фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $48.86 за барр., ниже отметки открытия и уровня вчерашнего закрытия.

Вчера: Действия Китая и данные ОПЕК оказали давление на сырье и Brent. Девальвация юаня к USD примерно на 2% оказала давление на сырьевые котировки, равно как и данные ОПЕК по объемам добычи (рост на 100 700 барр. в сутки до 31.5 млн в июле – максимум за последние три года) – нефть Brent подешевела. Позитив (хотя и без существенного влияния на рынки) – новости о заключении сделки с Грецией.

По итогам дня: Цены на нефть к закрытию (-2.44% до $49.2 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 64.27, РТС (-2.09%), ММВБ (-0.24%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.