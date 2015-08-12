Госипотека сама себя высекла

Ипотека с господдержкой и программа «Жилье для российской семьи» спровоцировали застой на вторичном рынке жилья, что обернулось серьезной проблемой для многих участников этих проектов. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Около тысячи заявок на приобретение квартиры в ипотеку с государственной поддержкой поступило в банки Приморья с начала действия программы. Сдерживающим фактором для более массового спроса на территории Приморского края до сих пор остается высокая себестоимость квадратного метра в новостройках и несоразмерная этому максимальная сумма кредита - всего 3 млн рублей.

Тем не менее, интерес к ипотеке с господдержкой есть, и он обусловлен в первую очередь большим объемом отложенного спроса: программа государственной поддержки жилищного кредитования давно анонсировалась, клиенты ее ждали и откладывали покупку недвижимости, надеясь на снижение процентной ставки по ипотеке. Как сообщила начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КОРОЛЕВА, с начала действия программы «Ипотека с государственной поддержкой» в Приморье Сбербанк принял более 800 заявок. По программе в крае выдано кредитов на сумму около 450 млн рублей.

За время действия программы в ВТБ24 в Приморском крае подано 380 заявок на 721 млн. рублей, сообщила управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморье Людмила УЛАНОВА. По состоянию на двадцатые числа июля уже выдано 140 кредитов на 260 млн рублей. «Есть те клиенты, у которых сделка не реализована по причине того, что не продано жилье вторичного рынка, средства от продажи которого планировалось использовать в качестве первоначального взноса. Но таких немного», - рассказала Людмила Уланова.

Всего банками, кредитующими покупку жилья в новостроях по госпрограмме, аккредитовано свыше 20 объектов только во Владивостоке, примерно десяток таких объектов находится в крае. Тем не менее, эксперты отмечают, что этого недостаточно – даже в соседнем Хабаровском крае стройка идет лучше и ипотека показывает лучшие результаты. Так, Сбербанком в Приморье аккредитовано 35 застройщиков, 24 из них работают по 214-ФЗ, т.е. их объекты подходят для приобретения с помощью ипотеки с господдержкой. «Важно отметить, что данная программа распространяется не только на аккредитованные банком объекты. Главное, чтобы застройщик возводил дом в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве», - подчеркнула Светлана Королева.

В ВТБ24 всего по программе Ипотека с государственной поддержкой во Владивостоке и Артеме аккредитовано 22 застройщика с 32 строящимися объектами. «Процесс не стоит на месте. Мы постоянно проводим анализ рынка строящегося жилья и предлагаем застройщикам получить аккредитацию», - добавила Людмила Уланова.

И все-таки, несмотря ни на что, выдачи по программе «Ипотека с государственной поддержкой» лишь пятая часть от всего объема выдач ипотечных кредитов Банка ВТБ24 в Приморском крае, отметила Людмила Уланова. Все дело в том, что максимальная сумма ипотечного кредита с господдержкой для регионов составляет всего 3 млн рублей. Во Владивостоке зачастую для покупки бюджетной квартиры для семьи из четырех человек (ведь именно на молодые семьи с детьми рассчитана программа) в строящемся доме 3 млн недостаточно, если только у семьи нет существенного первоначального взноса. Это подчеркивают как застройщики, так и банкиры. Если же клиент не укладывается в 3 млн рублей, то его процентная ставка будет, как по базовым программам.

Во многом из-за небольшой суммы кредита для регионов в Приморье программа господдержки действует не «во всю силу». Когда программа запускалась, предполагалось помочь и застройщикам: при субсидировании процентной ставки на новое жилье, вырастает спрос на строящиеся объекты, что само по себе «бодрит» строителей. Однако в Приморье программа сильного притока дольщиков большинству строительных компаний не принесла. Как отметили в Инвестиционно-финансовой компании «Развитие» (ЖК «Радужный» и ЖК «Морские братья») после вступления программы господдержки в силу сильного притока покупателей компания не ощутила. «По понятным причинам интерес к недвижимости по всей стране несколько снизился, и эту тенденцию программа государственного субсидирования процентной ставки по ипотеке не преломила. У нас продажи остаются на стабильном уровне, без резких скачков. Если бы для Приморья увеличили бы максимальный размер ипотечного кредита с господдержкой хотя бы до 5-6 млн рублей, эффект был бы намного заметней», - отметили корр. «Золотого Рога» в ИФК «Развитие».

Как отмечают банкиры, самыми востребованными для ипотеки с господдержкой во Владивостоке являются максимально бюджетные стройки (насколько это возможно в условиях Дальнего Востока), а таковых немного. В числе лидеров в данном направлении – ЖК «Восточный Бриз», строительство которого осуществляет ЗАО «Ренессанс Актив». И опять-таки основная причина – приемлемая стоимость «квадрата» для бюджетного покупателя и преимущественно небольшие квартиры. Также в числе самых покупаемых в ипотеку с господдержкой объектов входя квартиры в ЖК «Фрегат», где застройщиком выступает ООО «Жилкапинвест». Именно на подобных объектах действие программы господдержки и заметно.

Кроме того, спрос на ипотеку с господдержкой и в принципе рынок недвижимости до настоящего момента приостанавливало ожидание другой программы – «Жилье для российской семьи». И это вполне объяснимо: многие предпочли дождаться того момента, когда можно будет приобрести квартиру еще дешевле.

Впрочем, ипотека с господдержкой и жилье для российской семьи спровоцировали застой на вторичном рынке жилья, что может для многих обернуться серьезной проблемой. Дело в том, что с возможностью приобрести квартиру в новом доме пришла необходимость продать старое жилье. В итоге на рынке оказалось большое количество вторичного жилья по высоким ценам, а спроса на него нет. Продажа старой квартиры многим необходима в качестве первоначального взноса на жилье в новострое, продать быстро квартиру удается далеко не всем, но и скидывать цены продавцы не спешат. Так и образовывается замкнутый круг, который усугубляет и без того непростую обстановку на рынке недвижимости Приморья.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.