Дожили: москвичи начали завидовать зарплатам в других российских городах

Портал "Градотека" собрал статистические данные о работе и доходе в Москве и России. Средняя зарплата жителей федерального центра составляет 50628 руб. в месяц. Вопреки имеющимся заблуждениям, зарплата у москвичей не самая высокая в России - столица занимает лишь седьмое место по этому показателю. Больше всего в России получают жители Нового Уренгоя (71015 рублей), Сургута (65055 рублей) и Норильска (59048 рублей). Что же касается Приморья, то по данным, которые сообщил сайту Zrpress.Ru Приморскстат, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в крае в I полугодии 2014 года, по оценке, составила 31770 рублей. Минимальный размер оплаты труда в Москве составляет 12 850 рублей.

Согласно данным по среднедушевому доходу населения, 8,3% москвичей получают меньше 10 тыс. руб. в месяц. Доход от 10 до 19 тыс. имеют 16,2% горожан, 21,8% москвичей получают от 27 до 45 тыс. рублей. И больше всего жителей столицы - 40,4% - имеют зарплату выше 45 тыс. рублей. Что удивительно, к ним не относятся большинство работников администрации - их средняя зарплата составляет 43654 рубля. По этому показателю Москва и вовсе оказалась на 35-м месте. Лидерство снова у Нового Уренгоя (154080 рублей).

Сотрудники администрации Калининграда, Балашихи, Мурманска, Домодедова, Тулы и Иркутска получают также больше, чем их московские коллеги. А замыкают рейтинг представители властных структур Орска. Там работники администрации получают, в среднем, 20074 рубля.

Доля трудоспособного населения Москвы составляет 62% от общей численности населения, что позволяет столице занять 40-е место в этом рейтинге. Возглавляет список опять Новый Уренгой, в котором трудоспособное население составляет 74,1%. Следом снова предсказуемо идут сибирские города - Норильск, Ноябрьск, Сургут и Нефтеюганск. В России трудоспособным населением считаются женщины от 16 до 54 лет и мужчины от 16 до 59 лет.

Что же касается Приморья, то общий объем денежных доходов, полученных населением края за I полугодие 2014 года, в расчете на душу сложился в сумме 25 тыс. рублей в месяц, что больше соответствующего периода прошлого года на 13.7%. Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 5.5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в крупных, средних и малых организациях края в I полугодии 2014 года, по оценке, составила 31770 рублей, что выше аналогичного периода 2013 года на 11.8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше I полугодия 2013 года на 5.3%.

На 1 июля 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, составила 536 тыс. человек (28% общей численности населения). Средний размер пенсии составил 11085 рублей, что на 9% больше, чем на 1 июля 2013 года.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.