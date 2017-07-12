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Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть

12 Июля 2017, 19:07 | В России

Сегодня: Отскок Brent, улучшение перспектив США, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Российский рынок акций, скорее всего, проигнорирует последние политические новости из США, в частности новые обвинения президента в сотрудничестве с Кремлем, в частности признание сыном Трампа контактов с российским адвокатом перед президентскими выборами. Ход торгов будут определять более фундаментальные факторы, по крайней мере в начале дня, а именно: улучшение перспектив Brent, ослабление доллара США и сильная динамика американской экономики.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает Минэнерго США, понизившее прогноз добычи нефти на 2018 г., а также существенное сокращение запасов энергоресурсов (по данным API). Кроме того, инвесторы ожидают, что риторика главы ФРС Джанет Йеллен (доклад в конгрессе) окажется скорее жесткой, чем мягкой, в свете устойчивого роста американской экономики. Учитывая рост ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва, инвесторы будут с особым вниманием следить за макроданными.

Смешанная динамика в США, Азия по большей части в минусе. Американский рынок акций показал разнонаправленное движение котировок (S&P 500 -0.08%, DJIA -0.00%, NASDAQ +0.27%). Азиатские индексы сегодня утром находятся преимущественно на отрицательной территории (Hang Seng +0.82%, Shanghai -0.20%, Nikkei -0.54%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.06%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне 48.18/барр., ниже открытия.

Вчера: Волатильность, под давлением более значимых факторов. Котировки Brent колебались между минусом и плюсом на фоне опасений по поводу перенасыщения рынка нефти. Рисковые активы также отыгрывали жесткую риторику президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (в частности, что регулятор еще раз повысит ставку в текущем году и начнет сокращать баланс). Дополнительное давление оказали данные по счету текущих операций России за 2К17, показавшие дефицит на уровне $0.3 млрд (против профицита в размере $2 млрд годом ранее) – впервые с 3К13. Геополитические риски продолжили вызывать опасения:

По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+2.36% до $48.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 60.82, РТС (-0.46%), ММВБ-50 (+0.62%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: brent  акции  доллар  баррель  валюта  прогноз  Центробанк  евро  нефть 



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