Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках

Сейчас в случае краха банка пострадавшие вкладчики могут получить компенсацию до 1,4 млн рублей

Центробанк предлагает увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ка пишут «Ведомости», это возможно в отдельных случаях, в том числе при «социально чувствительных» ситуациях, пояснила она. Сейчас максимальная компенсация пострадавшим вкладчикам банков с отозванными лицензиями – 1,4 млн руб. Страховка включает размещенные средства на всех счетах физлиц, а также уплаченные банком проценты. Если сбережения вкладчика превышают эту сумму, он становится кредитором первой очереди и возвращает свои средства уже в ходе конкурсного производства.

Система страхования вкладов (ССВ) вышла из ситуации, когда хорошие банки вынуждены платить за недобросовестные: «Недобросовестные банки уже выведены с рынка, поэтому у нас есть ожидания, что страховых случаев будет меньше», – сказала Набиуллина.

Только в I квартале этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заплатило вкладчикам рухнувших банков 43 млрд руб., говорится в отчете агентства. По состоянию на конец марта балансовый остаток средств фонда составил 41,5 млрд руб. Страховые выплаты АСВ сейчас проводит за счет кредита от ЦБ. Лимит агентства - 1 трлн руб., из которого выбрано 806 млрд.

Расширение ССВ будет идти в трех направлениях, заявила Набиуллина. Регулятор считает целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик не имел возможности управлять риском: когда он получил наследство, продается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, перечислила Набиуллина. В этих случаях в какой-то момент средств на счете может быть больше, чем покрывает гарантия государства, и здесь есть все основания увеличить страховую сумму, объясняет она. Кроме того, ЦБ хочет ускорить принятие законопроекта о страховании средств малого бизнеса, он сейчас находится в Госдуме.

Также по итогам «активного общественного обсуждения» были предложены изменения в закон, которые запрещают оспаривание выплат средств гражданам незадолго до банкротства банка на сумму до 10 млн руб., рассказала Набиуллина. Например, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из которых около 50 требований заявлено к физлицам, писал «Коммерсантъ». Союз пострадавших вкладчиков Татфондбанка сообщал, что аналогичные иски поданы к 400 вкладчикам, а иски подавались АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств с депозитов.

Сейчас эти предложения прорабатываются с Агентством по страхованию вкладов, сказала Набиуллина.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя АСВ.