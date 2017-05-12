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Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
Центральный банк России отозвал лицензии у страховых брокеров «Столица» и ООО «Страховой дом «Восточные брокеры». Первая компания лицензии лишилась из-за непредоставления отчетности, вторая — из-за отказа от осуществления своей деятельности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Центробанк отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у брокеров «Столица» и ООО «Страховой дом «Восточные брокеры». Соответствующие приказы опубликованы на сайте регулятора, пишет РБК.
Обе лицензии, как уточняется в документах, были отозваны с 11 мая, однако на сайте ЦБ приказы появились в пятницу, 12 мая.
Согласно документу, права осуществлять страховую брокерскую деятельность брокер «Столица» лишился в связи с «неоднократным непредставлением в Банк России в течение года отчетности».
Лицензия ООО «Страховой дом «Восточные брокеры», в свою очередь, как пояснили в Центробанке, была отозвана из-за «добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности».
Страховой брокер «Столица» начал свою деятельность в 2008 году в Москве. Компания, как отмечается на сайте брокера, оказывала своим клиентам услуги по всем видам страхования и кредитования, а также помогала с оформлением банковских гарантий.
ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» было основано в 2004 году во Владивостоке. Компания, в том числе, осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, предоставлению посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества, а также клиринговую деятельность.
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Когда уже всех этих вымогателей лишат лицензий?