Россияне кинулись скупать валюту

Только за месяц население скупило около 5 миллиардов долларов наличных

Укрепление рубля и заявления чиновников о том, что это ненадолго, возымели действия на граждан. Россияне поспешили воспользоваться этой возможностью, чтобы запастись валютой накануне отпускного сезона. По данным Банка России, только в феврале население скупило наличной валюты на $4,7 млрд, при этом преимущество отдается евро, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По сравнению с январем 2017 года спрос населения на доллар в феврале вырос на 15%, а на евро - на 42%, пишет "Утро.Ru". В предыдущие годы спрос на валюту в это время года был скромнее: в феврале 2015 года - на 22% меньше, а в феврале 2016-го - на 6 процентов. Возросшая покупательская активность населения вынудила уполномоченные банки увеличить ввоз наличной иностранной валюты, сообщает Центробанк.

В середине марта 2017 года рубль подвергся словесным интервенциям двух высокопоставленных чиновников. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что считает рубль слишком крепким. Затем его поддержал министр финансов Антон Силуанов, посчитавший рубль "переукрепленным" на 10–12%. При этом эксперты валютного рынка не исключают, что рубль еще будет какое-то время устойчив, а возросший спрос на валюту имеет и другие причины.

По данным французской газеты Les Echos, на Россию, Великобританию, Швейцарию и страны Восточной Европы приходится 70% объема наличных евро, находящихся вне еврозоны. Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценивает этот объем в €239 млрд. Раньше оборот евровалюты в третьих странах был ниже и составлял €170 миллиардов.

Как заявил "Газете.Ru" заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков, россияне хотят запастись валютой по выгодному курсу перед отпускным сезоном. Кроме того, Евросоюз остается важнейшим торговым партнером России, а юрлица также могут покупать наличные, считает эксперт.

По мнению аналитика ГК "Финам" Богдана Зварича, страхи относительно возможности роста доллара и евро сейчас усилила ситуация вокруг Сирии. Рост геополитических рисков всегда ведет к ожиданию ослабления национальной валюты, так как люди стараются использовать защитный актив, которым в нашей стране является валюта, говорит Зварич. При этом он отмечает безосновательность ожиданий очередной девальвации. Если ОПЕК и Россия продлят заморозку добычи, цены на нефть могут продолжить рост, что и дальше укрепит рубль по отношению к основным мировым валютам, отмечает эксперт.

Начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков подчеркнул, что в России, Великобритании и Швейцарии высокий спрос на наличную валюту может объясняться высокой долей "теневой экономики". У расчетов наличными есть прекрасное качество – они позволяют сохранить конфиденциальность в расчетах. Именно поэтому война, которую мировые центробанки объявили наличным, пока не особо успешна, считает эксперт.