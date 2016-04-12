В Газпромбанке - низкие проценты и понятные правила

Известный портал Банки.ру этой весной опубликовал рейтинг потребительских кредитов для сотрудников бюджетной сферы. Лучшим был признан кредитный продукт Газпромбанка. Ключевым фактором, обеспечившим одному из крупнейших банков страны победу в рейтинге, стали низкие проценты, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Потребительский кредит в Газпромбанке могут оформить зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных организаций и компаний, включенных Банком в соответствующую программу, а также частные клиенты, имеющие положительную кредитную историю.

На выбор клиентов в Газпромбанке представлены различные варианты объемов и сроков кредита, каждому из которых соответствует своя процентная ставка. Кроме того, можно выбрать способ погашения кредита, предоставление обеспечения, заключить договор страхования. По сути это продукт-конструктор, позволяющий подобрать условия кредитования, подходящие на любой случай.

Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом банке, имеют возможность рефинансировать его в Газпромбанке на привлекательных условиях, в том числе с увеличением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для надежных заемщиков: низкие процентные ставки, минимальный пакет необходимых документов, ускоренная процедура рассмотрения заявки, особые параметры кредита, требования к обеспечению, - сказал Первый Вице-Президент Валерий Серегин. – Кредитные продукты Газпромбанка очень востребованы нашими клиентами и высоко оценены профессиональным сообществом».

Получить потребительский кредит в Газпромбанке очень просто. Для этого необходимо оформить заявку на сайте gazpombank.ru или в любом офисе Банка. Вам потребуется минимальный пакет необходимых документов.

Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.