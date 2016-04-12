www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В Газпромбанке - низкие проценты и понятные правила

12 Апреля 2016, 18:10 | В России

Известный портал Банки.ру этой весной опубликовал рейтинг потребительских кредитов для сотрудников бюджетной сферы. Лучшим был признан кредитный продукт Газпромбанка. Ключевым фактором, обеспечившим одному из крупнейших банков страны победу в рейтинге, стали низкие проценты, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Потребительский кредит в Газпромбанке могут оформить зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных организаций и компаний, включенных Банком в соответствующую программу, а также частные клиенты, имеющие положительную кредитную историю.

На выбор клиентов в Газпромбанке представлены различные варианты объемов и сроков кредита, каждому из которых соответствует своя процентная ставка. Кроме того, можно выбрать  способ погашения кредита, предоставление обеспечения, заключить договор страхования. По сути это продукт-конструктор, позволяющий подобрать условия кредитования, подходящие на любой случай.

Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом банке, имеют возможность рефинансировать его в Газпромбанке на привлекательных условиях, в том числе с увеличением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для надежных заемщиков: низкие процентные ставки, минимальный пакет необходимых документов, ускоренная процедура рассмотрения заявки, особые параметры кредита, требования к обеспечению, - сказал Первый Вице-Президент Валерий Серегин. – Кредитные продукты Газпромбанка очень востребованы нашими клиентами и высоко оценены профессиональным сообществом».

Получить потребительский кредит в Газпромбанке очень просто. Для этого необходимо оформить заявку на сайте gazpombank.ru или в любом офисе Банка. Вам потребуется минимальный пакет необходимых документов.

Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 №354

Информация не является офертой.

Размещено на правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Газпромбанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru