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Четверть россиян не имеет банковских карт
12 Марта 2015, 11:10 | В России
Опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований, выявил, что 24% граждан России не имеют банковских карт, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Ведомости».
По полученной статистике оказалось, что карту используют постоянно 57% респондентов. Опрошенные, у которых имеется высшее образование и те, кому от 25 до 44 лет имеют две или более карт, при этом больше половины из них одну носят всегда с собой, а 19% – две. При наличии нескольких карт, каждый пятый одной из них не пользуется вообще.
Наличные, по данным опроса, предпочитают люди со средним специальным уровнем образования и ниже, а также те, кому меньше 24 лет или больше 45 лет.
24% опрошенных также рассказали, что при покупках стараются расплачиваться той картой, на которой денег больше. Респонденты в возрасте от 25 до 44 лет чаще выбирают карту, с помощью которой копятся бонусы, или карту с функцией cash-back.
Для получения зарплаты работник вправе оформить карту любого банка - как оказалось, об этом знают 54% россиян. В группе от 25 до 44 лет об этом осведомлены две трети опрошенных, а в остальных возрастных группах почти каждый второй услышал об этом факте впервые во время опроса.
Опрос проводился в 42 регионах страны среди 1600 человек в феврале текущего года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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