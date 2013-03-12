Стоимость полиса ОСАГО для любителей аварийной езды вырастет в разы

Максимальная стоимость ОСАГО составит 15 523 рубля. Достаточно дважды за год стать виновником аварии.

И виной тому не повышенные страховые тарифы, а то, что с 1 января заработала так называемая АИС ОСАГО - автоматизированная информационная система страховщиков, в базе которой вся страховая история клиентов. Исследование, проведенное экспертами страхового рынка, будет опубликовано на днях. Но некоторые его наиболее интересные пассажи «РГ» предложила читателям уже сейчас.

По словам одного из авторов этого исследования, директора по маркетингу портала Moneymatika Тимура Джуманиязова, с 1 января 2013 года страховые компании под руководством Российского союза автостраховщиков договорились о введении Автоматизированной информационной системы ОСАГО, куда все страховые компании в обязательном порядке занесут страховые истории всех своих клиентов за последние два года. Таким образом любой страховщик сможет увидеть, был ли конкретный автовладелец в аварии, сколько раз за год это случалось. Обновляться система будет регулярно. Страховщики обязаны в течение 15 рабочих дней заносить в базу данных все новые проданные полисы ОСАГО и произведенные выплаты по страховым случаям.

Именно страховая история, которая раньше велась каждой компанией самостоятельно, а теперь объединена в единую базу данных, позволяет высчитать так называемый коэффициент бонус-малус. На основании этого коэффициента рассчитывается стоимость полиса. Ни разу не был виновником аварии - получай скидку 5 процентов. Виновен в ДТП, принес ущерб страховой компании - следующий полис придется покупать дороже примерно на 30 процентов. Если два раза попал в аварию за год, стоимость полиса на следующий год вырастет в среднем на 80 процентов. Так, например, сейчас для безаварийного водителя, возраст которого старше 22 лет и стаж вождения которого выше 3 лет, стоимость полиса на автомобиль свыше 150 л.с., эксплуатируемого в Москве, составит 3485 рублей. Коэффициент бонус-малус составит 0,55, так как прошло 9 полных лет с момента внедрения ОСАГО. Максимальная стоимость ОСАГО составит 15 523 рубля. Чтобы получить такой ценник, достаточно два раза за год стать виновником аварии.

До начала этого года можно было избежать подобной неприятности довольно простым способом. Купить после аварии полис у другого страховщика. Но даже некоторые страховщики обменивались между собой информацией. Тогда на выручку приходили агенты - те, которые торгуют полисами из "Газелей", припаркованных рядом с регистрационными подразделениями ГИБДД. При этом такие агенты могли просто продать вам полис с учетом всех положенных скидок, а могли и неплохо на вас заработать. Например, он продаст вам полис с коэффициентом 1, а в страховую компанию сообщит, что продал с учетом вашей якобы безаварийной историей за восемь лет с коэффициентом 0,6. Итого навар - 40 процентов. Плюс комиссия от страховщика - 10 процентов. Ведь не все страховые компании проверяли своих клиентов.

- С нынешнего года подобные приемы уйдут в прошлое, - считает Тимур Джуманиязов. - При продаже нового полиса ОСАГО агент обязан проверять страховую историю клиента по базе АИС ОСАГО и вынужден применять корректный коэффициент бонус-малус. А это приведет к росту цен более чем на 40 процентов для полисов, выписанных страховыми агентами.

Если агент, продающий полис ОСАГО, не имеет технической возможности (компьютера и Интернета) для проверки страховой истории, то он может записать значение коэффициента со слов клиента, но не ниже единицы. Однако если при проверке страховой компанией окажется, что коэффициент выше 1, то в лучшем случае страховая компания потребует и у клиента, и у агента доплаты разницы в стоимости. А если, не дай бог, в этот промежуток времени клиент попадет в аварию по собственной вине, то ему придется пропорционально возместить часть убытка компании.

Допустим, клиент недоплатил 35 процентов стоимости полиса и "привез" убыток в размере 100 000 рублей после ДТП. В таком случае страховая компания потребует у него возмещение в размере 35 000 рублей - и при этом будет абсолютно права по закону. Кроме того, она в обязательном порядке присвоит клиенту с занесением в АИС ОСАГО коэффициент грубых нарушений, равный 1,5, и следующий полис ОСАГО клиента будет дороже еще на 50 процентов.

Однако обнулить свою историю все-таки можно вполне законным способом. По закону об ОСАГО страховая история ведется на каждого водителя, допущенного к управлению машиной, и обнуляется, если водитель не был вписан ни в один полис ОСАГО в течение полного года. Если происходит ДТП, то повышенный коэффициент распространяется только на того водителя, который управлял в тот момент автомобилем, а не на всех вписанных в полис.

Если водитель не собственник автомобиля, то эксперты рекомендуют при высоком коэффициенте бонус-малус заключить следующий договор ОСАГО без ограничения круга лиц, допущенных к управлению. Таким образом, водитель с высоким коэффициентом не будет вписан в полис ровно год. А на следующий год его страховая история начнется с нуля, если, конечно, он еще раз не совершит аварию.

Хуже придется собственнику автомобиля. Ему придется или отъездить пару лет максимально осторожно, довольно дорого платя за полис, или передать машину в чужую собственность, а затем уж пользоваться ею по доверенности.

И еще один момент. По мнению экспертов, если тариф на ОСАГО будет увеличен на 25 процентов, как предлагает Минфин, то максимальная стоимость полиса для аварийных водителей может составить 25 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.