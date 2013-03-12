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Российские страховщики просят увеличить стоимость ОСАГО почти на 30%

12 Марта 2013, 16:53 | В России

Как стало известно «Коммерсанту», восемь крупнейших страховщиков во главе с президентом Российского союза страховщиков (РСА) Павлом БУНИНЫМ на встрече с руководителем ФСФР Дмитрием ПАНКИНЫМ заявили о необходимости повысить тарифы ОСАГО на 28,3% в связи с предстоящим тройным повышением лимита выплат по имуществу.

Глава ФСФР на встрече запросил со страховщиков информацию об оплате морального вреда, сумм штрафов и пени, а также о выплатах из компенсационных фондов РСА и иных дополнительных выплатах. Если представленная информация покажется регулятору убедительной, страховщикам представится возможность встретиться с помощником президента Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ. Кроме того, страховщики планируют добиться встречи с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ.

Главы крупных компаний уже были на аналогичных встречах у главы банковского комитета Госдумы Натальи БУРЫКИНОЙ и министра финансов Антона СИЛУАНОВА. Пока выводы страховщиков о необходимости поднять тарифы никем из чиновников не поддержаны. Более того, Дмитрий Панкин сообщил компаниям о предстоящем усилении контроля и ужесточении требований к тем, кто работает на рынке обязательного страхования.

Средняя премия по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) за 10 лет выросла более чем в 1,5 раза, в то время как средняя выплата за тот же период выросла примерно в 1,2 раза. Такие данные привела главный аналитик «Интерфакс-ЦЭА» Анжела ДОЛГОПОЛОВА со ссылкой на официальную статистику по рынку за период действия ОСАГО.

Между тем руководитель департамента стратегического маркетинга «Росгосстраха» Алексей Зубец заявил агентству «Интерфакс», что доля расходов на ОСАГО в общих затратах населения на конечное потребление имеет тенденцию к снижению.

«По итогам последних лет развития ОСАГО можно сказать, что в 2012 году произошел незначительный рост этого показателя, однако он не сломал общей картины: если в 2004 году население отнесло на ОСАГО 0,48% своих расходов, то в 2012 году - 0,33%. Так что в реальном исчислении расходы населения на ОСАГО за время действия этого вида страхования заметно сократились», - полагает аналитик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: страхование  тарифы  страховщики  осаго 



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Комментарии

  • Любитель наказывать жестко22:07, 13.03.2013#

    3 алупу вам на воротник

  • Псевдоним22:38, 13.03.2013#

    блин я тоже прошу у своего начальства чтобы мне зарплату на 30% повысило. может страховщики подскажут как правильно просить надо? может в газету какую написать?15 тысяч это что зарплата?! и какими словами писать, кроме матерных в голову ничего не идёт. как то так наверное:"начальник ты жопа и жадина!плати по человечески!" думаю напрасно это, жадность неизлечима. один из самых отвратительных пороков. пора менять работу

  • Псевдоним22:46, 13.03.2013#

    Пусть увеличивают стоимость тем, кто в ДТП попадают. . . . А все остальные нормальные водители КАКОГО ДОЛЖНЫ ЗА ПРИДУРКОВ ПЛАТИТЬ???????????????

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