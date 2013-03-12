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Сайт "Открытое ЖКХ" позволяет провести интернет-оплату с использованием пластиковых карт
В опытную эксплуатацию запущен сайт «Открытое ЖКХ» под интернет-именем www.primgkh.ru.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, функционал сайта дает возможность жителям просматривать детализованную информацию и оборотную ведомость по лицевому счету, подробную информацию о начислениях, увидеть информацию о назначенных и оплаченных социальных выплатах, а также дистанционно подать показания по индивидуальным приборам учета.
Ресурс позволяет на сайте провести интернет-оплату с использованием пластиковых карт visa и mastercard в адрес поставщика услуг.
Дополнительно проводится работа по запуску интернет-сервиса по созданию и контролю обращений граждан с отображением их на карте в реальном времени.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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