Судебные приставы будут списывать деньги напрямую со счетов должников

Судебные приставы установили прямые контакты с банками, чтобы списывать деньги напрямую со счетов должников, сообщает «РГ». Так, к примеру, недавно прошли переговоры в Хабаровске, где приставы встречались с местными банкирами.

Пример. В Тверской области исчез человек, задолжавший 100 тысяч рублей. Его телефон молчал, дома должник не появлялся. Никакого достойного имущества за ним не числилось. Казалось, приставу придется умыть руки.

Однако вдруг пришло сообщение из некоего коммерческого банка: у человека есть счет, а на счету - деньги. Запасов хватило, чтобы рассчитаться. Легким движением руки задолженность по алиментам была погашена. Причем сам должник узнал о том, что сделал доброе дело, уже постфактум.

Закон разрешает приставам списывать деньги напрямую с банковским счетов должников, это давно не новость. Несколько лет назад было даже соответствующее решение Высшего арбитражного суда России по этому поводу. Проблема только была в том, как найти счет конкретного должника в бескрайнем банковском море.

Раньше судебные приставы рассылали запросы по почте в основные банки. Или ждали какую-нибудь наводку, где искать. По такой же схеме кое-где работают и сегодня. Однако это уже прошлый век: на подходе электронные расчеты. Сегодня судебные приставы активно развивают электронное сотрудничество с банками: по таким каналам рассылаются запросы, и так же - условно говоря, по клику - блокируются счета.

Тесные связи у приставов с банками налаживаются по всей стране. Например, буквально недавно прошли переговоры в Хабаровске, где приставы встречались с местными банкирами. «Выработан ряд решений по вопросу взаимодействия в сфере информационных технологий и электронного документооборота, в частности, о заключении соглашения по обмену запросами, ответами в электронном виде между управлением и кредитными организациями», - говорилось в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Причем управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Сбербанк разработали схему взаимодействия при работе со счетами клиентов, имеющих задолженность, подлежащую взысканию. По замыслу, она должна быть щадящей.

Должник должен быть готов, что под арест может попасть даже зарплатная карточка. Правда, прежде чем списать деньги, пристав должен убедиться, что имеет право это делать. Ведь закон позволяет списывать далеко не все, есть определенные виды поступлений, которые неприкосновенны. Так, некоторые юристы даже считают, что приставы вправе только блокировать карту, но не снимать с нее деньги.