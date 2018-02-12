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По карте "Мир" в Приморье можно будет записаться на прием к врачу
Новый сервис станет доступен к концу 2018 года
К концу 2018 года «Мир» объединит транспортные, социальные и другие нефинансовые приложения. Например, с помощью данного сервиса можно будет записаться к врачу онлайн, об этом рассказали пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Карта «Мир» не задумывалась как чисто платежное средство. Совсем скоро с помощью карты можно будет записаться на прием к врачу онлайн, купить лекарства в аптеках по электронному рецепту, ее можно будет использовать как инструмент для реализации различных проектов. Уже сейчас на базе «Мира» реализуются различные проекты. Данную информацию официально подтвердили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России:
- Кроме платежного, карта «Мир» может объединять и нефинансовые приложения - социальные, транспортные и другие. Сегодня в ряде регионов России на базе «Мира» уже работают студенческие карты, пенсионные, карта жителя и другие. Расширение списка таких сервисов является стратегической задачей платежной системы «Мир». Такой подход увеличивает функционал карты и позволяет ее держателю пользоваться разными услугами и сервисами, «вшитыми» в один инструмент, - прокомментировали в ведомстве.
Отметим, что набор таких дополнительных приложений держатель карты выбирает самостоятельно в зависимости от своих потребностей и программ, которые реализует его банк.
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