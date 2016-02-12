www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банк России и НФО полностью перейдут на электронный формат взаимодействия

12 Февраля 2016, 12:05 | В России

Это предусмотрено вступившим в силу с 9 февраля 2016 года Федеральным законом № 231-ФЗ, который устанавливает единый порядок двустороннего электронного взаимодействия с Банком России всех категорий поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее передача документов осуществлялась только в одну сторону: НФО сдавали обязательную отчетность через личные кабинеты на сайте Банка России.

С 10 мая текущего года Банк России сможет направлять запросы и предписания в электронном виде в личные кабинеты НФО, а участники финансового рынка будут обязаны ежедневно их проверять. Это позволит исключить проблемы с получением корреспонденции, которые могут возникать при направлении бумажных документов по почте. Участники рынка смогут отвечать на запросы и предписания Банка России также через свои личные кабинеты.

«Такое юридически значимое взаимодействие в электронном формате позволит поднадзорным организациям сократить издержки, а мегарегулятору – повысить оперативность и эффективность надзорной работы»,  – отметила директор Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций ЦБ Ольга Гончарова.

Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается в первую очередь использованием усиленной квалифицированной электронной подписи как участником рынка, так и Банком России, а также  записью о помещении документа в личный кабинет в хранилище журналов событий.

«Технически электронный обмен данными будет полностью защищен от несанкционированного доступа и не связан с необходимостью переоборудования рабочих мест участников рынка», – пояснил первый заместитель директора Департамента информационных технологий ЦБ Вадим Калухов.

Новый формат взаимодействия участников рынка и регулятора приведет также к сокращению срока рассмотрения жалоб граждан, по которым необходим запрос дополнительной информации у участника рынка. По словам Ольги Гончаровой, сейчас почтовый «пробег» для получения информации может составлять 1 месяц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: документооборот  Банк России  нфо 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru