Банк России и НФО полностью перейдут на электронный формат взаимодействия

Это предусмотрено вступившим в силу с 9 февраля 2016 года Федеральным законом № 231-ФЗ, который устанавливает единый порядок двустороннего электронного взаимодействия с Банком России всех категорий поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее передача документов осуществлялась только в одну сторону: НФО сдавали обязательную отчетность через личные кабинеты на сайте Банка России.

С 10 мая текущего года Банк России сможет направлять запросы и предписания в электронном виде в личные кабинеты НФО, а участники финансового рынка будут обязаны ежедневно их проверять. Это позволит исключить проблемы с получением корреспонденции, которые могут возникать при направлении бумажных документов по почте. Участники рынка смогут отвечать на запросы и предписания Банка России также через свои личные кабинеты.

«Такое юридически значимое взаимодействие в электронном формате позволит поднадзорным организациям сократить издержки, а мегарегулятору – повысить оперативность и эффективность надзорной работы», – отметила директор Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций ЦБ Ольга Гончарова.

Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается в первую очередь использованием усиленной квалифицированной электронной подписи как участником рынка, так и Банком России, а также записью о помещении документа в личный кабинет в хранилище журналов событий.

«Технически электронный обмен данными будет полностью защищен от несанкционированного доступа и не связан с необходимостью переоборудования рабочих мест участников рынка», – пояснил первый заместитель директора Департамента информационных технологий ЦБ Вадим Калухов.

Новый формат взаимодействия участников рынка и регулятора приведет также к сокращению срока рассмотрения жалоб граждан, по которым необходим запрос дополнительной информации у участника рынка. По словам Ольги Гончаровой, сейчас почтовый «пробег» для получения информации может составлять 1 месяц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.