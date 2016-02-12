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Банк России и НФО полностью перейдут на электронный формат взаимодействия
Это предусмотрено вступившим в силу с 9 февраля 2016 года Федеральным законом № 231-ФЗ, который устанавливает единый порядок двустороннего электронного взаимодействия с Банком России всех категорий поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ранее передача документов осуществлялась только в одну сторону: НФО сдавали обязательную отчетность через личные кабинеты на сайте Банка России.
С 10 мая текущего года Банк России сможет направлять запросы и предписания в электронном виде в личные кабинеты НФО, а участники финансового рынка будут обязаны ежедневно их проверять. Это позволит исключить проблемы с получением корреспонденции, которые могут возникать при направлении бумажных документов по почте. Участники рынка смогут отвечать на запросы и предписания Банка России также через свои личные кабинеты.
«Такое юридически значимое взаимодействие в электронном формате позволит поднадзорным организациям сократить издержки, а мегарегулятору – повысить оперативность и эффективность надзорной работы», – отметила директор Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций ЦБ Ольга Гончарова.
Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается в первую очередь использованием усиленной квалифицированной электронной подписи как участником рынка, так и Банком России, а также записью о помещении документа в личный кабинет в хранилище журналов событий.
«Технически электронный обмен данными будет полностью защищен от несанкционированного доступа и не связан с необходимостью переоборудования рабочих мест участников рынка», – пояснил первый заместитель директора Департамента информационных технологий ЦБ Вадим Калухов.
Новый формат взаимодействия участников рынка и регулятора приведет также к сокращению срока рассмотрения жалоб граждан, по которым необходим запрос дополнительной информации у участника рынка. По словам Ольги Гончаровой, сейчас почтовый «пробег» для получения информации может составлять 1 месяц.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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