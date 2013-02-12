"Почта России" и ФТС перейдут на электронный документооборот

Департамент информационных технологий и связи правительства одобрил план перехода ФГУП «Почта России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) на электронный документооборот, сообщила «Интерфаксу» представитель «Почты» Елена ДИДЕНКО.

Согласно плану, «Почта» и ФТС прейдут на электронный документооборот с 2014 года. Одобренный документ подписали представители Россвязи, «Почты России» и ФТС.

Электронный обмен данными подразумевает передачу информации о международной корреспонденции сразу после прохождения ею таможенного контроля в стране отправления. Таким образом, еще до того, как почтовое отправление придет в страну получения, таможенные органы смогут принять решение о порядке его досмотра. Предполагается, что для отправлений, чье содержимое не предусматривает уплаты таможенных пошлин, может применяться упрощенный режим досмотра.

В настоящее время места международного почтового обмена (ММПО) продолжают работать с бумажной документацией.