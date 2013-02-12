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"Почта России" и ФТС перейдут на электронный документооборот
Департамент информационных технологий и связи правительства одобрил план перехода ФГУП «Почта России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) на электронный документооборот, сообщила «Интерфаксу» представитель «Почты» Елена ДИДЕНКО.
Согласно плану, «Почта» и ФТС прейдут на электронный документооборот с 2014 года. Одобренный документ подписали представители Россвязи, «Почты России» и ФТС.
Электронный обмен данными подразумевает передачу информации о международной корреспонденции сразу после прохождения ею таможенного контроля в стране отправления. Таким образом, еще до того, как почтовое отправление придет в страну получения, таможенные органы смогут принять решение о порядке его досмотра. Предполагается, что для отправлений, чье содержимое не предусматривает уплаты таможенных пошлин, может применяться упрощенный режим досмотра.
В настоящее время места международного почтового обмена (ММПО) продолжают работать с бумажной документацией.
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Комментарии
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степа07:23, 13.02.2013#
Да уж! Сейчас почта России - это нечто! Уничтожила почти сама себя. Заплатить за квартиру нужно не менее часа простоять в очереди. Только не надо баек про банки, банкоматы, разные карты и прочую мутотень. Все это не для пенсионеров и малоимущих. От 5 до 10% в автоматах не для тех, кто считает каждую КОПЕЙКУ. Если раньше было выражение "один с сошкой - семеро с ложкой", то теперь не семеро а несколько десятков с раскрытым постоянно ртом на одного с сошкой.
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Надеюсь, что это облегчит жизнь почте России