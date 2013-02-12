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"Почта России" и ФТС перейдут на электронный документооборот

12 Февраля 2013, 11:00 | В России

Департамент информационных технологий и связи правительства одобрил план перехода ФГУП «Почта России» и Федеральной таможенной службы (ФТС) на электронный документооборот, сообщила «Интерфаксу» представитель «Почты» Елена ДИДЕНКО.

Согласно плану, «Почта» и ФТС прейдут на электронный документооборот с 2014 года. Одобренный документ подписали представители Россвязи, «Почты России» и ФТС.

Электронный обмен данными подразумевает передачу информации о международной корреспонденции сразу после прохождения ею таможенного контроля в стране отправления. Таким образом, еще до того, как почтовое отправление придет в страну получения, таможенные органы смогут принять решение о порядке его досмотра. Предполагается, что для отправлений, чье содержимое не предусматривает уплаты таможенных пошлин, может применяться упрощенный режим досмотра.

В настоящее время места международного почтового обмена (ММПО) продолжают работать с бумажной документацией.

 

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Теги: Почта России 






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Комментарии

  • Петя23:10, 12.02.2013#

    Надеюсь, что это облегчит жизнь почте России

  • Семен10:37, 14.02.2013#

    Конечно. Это намного проще, чем работать с кипой бумаг. Главное, чтобы работники почты России были готовы к такому переходу

  • Валентин23:10, 12.02.2013#

    Скорость доставки должна заметно увеличится, если почта России примет все эти меры

  • степа07:23, 13.02.2013#

    Да уж! Сейчас почта России - это нечто! Уничтожила почти сама себя. Заплатить за квартиру нужно не менее часа простоять в очереди. Только не надо баек про банки, банкоматы, разные карты и прочую мутотень. Все это не для пенсионеров и малоимущих. От 5 до 10% в автоматах не для тех, кто считает каждую КОПЕЙКУ. Если раньше было выражение "один с сошкой - семеро с ложкой", то теперь не семеро а несколько десятков с раскрытым постоянно ртом на одного с сошкой.

  • Псевдоним08:42, 13.02.2013#

    а какие байки про банки. почта должна заниматься своими прямыми обязанностями. для счетов есть банки и терминалы сбербанка где консультанты помогут.

  • Семен10:38, 14.02.2013#

    Почта России должна же откуда-то доход получать!

  • Лехан04:02, 14.02.2013#

    Мне кажется это отличная идея Почты России. Надеюсь, что так скорость обслуживания увеличится.

  • Саня04:05, 14.02.2013#

    упрощённый режим досмотра на таможне это хорошо. Может EMS отправления будут приходить намного быстрее.

  • Ксения04:07, 14.02.2013#

    Жаль, что только в 2014 году Почта России и таможня перейдут на этот оборот. Хотелось бы поскорее. .

  • Семен10:36, 14.02.2013#

    Многие гос. организации еще не перешли. Почта России будет одна из первых)

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