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Объем задолженности россиян по кредиткам вырос в два раза

12 Февраля 2013, 10:53 | В России

Наиболее активно в прошлом году граждане оформляли кредитные карты. Согласно исследованию Frank Research Group, за прошлый год портфель кредитных карт российских банков вырос на 92% и составил 781,8 млрд руб. В 2011 году показатели были несколько скромнее - прирост всего 70%.

Первое место по приросту и объему портфеля карточных кредитов занял Сбербанк. За год его портфель вырос на 140%, до 154,3 млрд рублей. Второе и третье место поделили банк «Русский Стандарт» (рост 75%, до 105,2 млрд рублей) и ВТБ 24 (рост 49%, до 55,2 млрд рублей).

Такие банки, как ТКС банк, Восточный Экспресс банк, Связной банк и Альфа-банк, более чем вдвое увеличили свои портфели карточных ссуд - до 51,6 млрд руб., 46,8 млрд рублей, 34,9 млрд рублей и 34,4 млрд рублей соответственно.

По данным компании Frank Research Group, за прошлый год рынок POS кредитования (кредитов, выдаваемых в магазинах) вырос всего на 18%, до 228 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в 2011 году, когда прирост составил 24,5%. Согласно исследованию компании, в пятерку лидеров по объему выдачи товарных займов, как и годом ранее, вошли ХКФ банк (объем выдачи 50,9 млрд руб.), ОТП Банк (50,5 млрд руб), Альфа-банк (36,8 млрд руб.), банк «Русский Стандарт» (29,2 млрд руб.) и РусФинансБанк (15,1 млрд рублей.

Серьезно среди этих игроков продвинулась розничная дочка Сбербанка - банк БНП Париба Восток (Сетелем), которая за год вошла в десятку банков по POS-кредитованию. Банк на начало 2013 года занял восьмое место с портфелем 7,4 млрд рублей, который годом ранее был на нуле.

В этом году в число лидеров по выдаче товарных кредитов планирует пробиться и розничная дочка ВТБ 24 - «Лето-банк». Его председатель правления Дмитрий РУДЕНКО заявил, что по итогам 2013 года кредитный портфель банка составит 17,5 млрд руб., объем выдачи кредитов наличными превысит 14 млрд рублей, а POS-кредитов - около 5,5 млрд рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ТКС банк  Связной банк  банки  кредиты  сбербанк  Восточный Экспресс банк  Альфа-банк  долги  Русский Стандарт 



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