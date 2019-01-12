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Российские банкиры пошли поперек воли Путина
Сбербанк с 14 января повысит ставки по ипотечным кредитам, сообщил РИА «Новости» источник в банке. По его словам, в среднем они вырастут на 1-1,5 процентного пункта.
В октябре прошлого года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4%. Так, сейчас базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5%, готового жилья — 9,7-10,1%. Рефинансировать ипотеку можно по 9,9%.
РИА «Новости» также ознакомилось с документом банка о планируемом диапазоне ставок для зарплатных клиентов или сотрудников Сбербанка, подающих заявку онлайн.
Если первоначальный взнос на покупку готового жилья меньше 20%, то ставка составит 11,2%, если более 20% — 11%. Для строящегося жилья ставка составит 10,7% и 10,5% соответственно.
Для тех, кто не является зарплатным клиентом или сотрудником Сбербанка, ставки вырастут на 0,3%.
Кроме того, о повышении ставки сообщил ВТБ. Она выросла на 0,6 процентного пункта с 1 января.
Теперь стандартные ставки на строящееся и готовое жилье составляют от 10,1% до 10,5% годовых.
Также для выданных с нового года кредитов с первоначальным взносом менее 20% ВТБ вводит дополнительную надбавку к ставке в размере 0,5%. Это не коснется ипотеки с материнским капиталом и военной ипотеки.
Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно в ВТБ по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.
В декабре прошлого года Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%. Как тогда заявили в ВТБ, это вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам.
А банк "Открытие" планирует в ближайшее время увеличить ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,25 процентного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Следуя тенденциям рынка, банк "Открытие" также намерен в ближайшее время пересмотреть ставки по ипотечным программам в сторону увеличения. Рост ставок составит порядка 0,25%, при этом условия банка "Открытие" по-прежнему останутся одними из самых привлекательных на рынке", - заявили в банке.
При этом в Альфа-банке, крупнейшем российском частном банке, в ближайшее время изменений не планируют, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе банка.
Напомним, в марте прошлого года президент Владимир Путин в своём послании говорил, что ставки по ипотеке надо снижать.
— Нам нужно и дальше снижать ставку по ипотеке — до семи процентов годовых. Ипотека должна стать доступна для большинства российских семей.
После этого глава Сбербанка Герман Греф обещал, что ставки по ипотеке снизятся до 7%, но на это потребуется пара лет. Таким образом, на выполнение этого обещания у него осталось чуть больше года. Впрочем, банкиры могут винить во всём ЦБ — в 2018 году регулятор дважды повысил ключевую ставку, которая теперь составляет 7,75%.
— В 2018 году был период низких ставок по кредитам, сейчас они начинают расти. В том числе и потому, что ЦБ дважды поднимал ключевую ставку, — говорил в интервью E1.RU председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.
Так что время дешёвых кредитов прошло, хотя особо дешёвыми они так и не были.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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За каждую копейку трясутся, не нажрались там что ли? Бабла горы уже