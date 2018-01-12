Монеты постепенно изымут из оборота

Проводится негласная политика прекращения хождения монет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

1 и 5-ти копеечные монеты уже не выпускаются. Такую новость активно обсуждают в Телеграмм-каналах. 10 и 50-копеечные перестают выпускаться, видимо уже в 2018 году. На очереди прекращения выпуска 1-2 – рублевых монет.

По слухам, контролирующие органы намекают торговым организация округлять стоимость покупок до 1 рубля, чтобы не было шанса расплачиваться «желтой» мелочью. Хотя, собственно, зачем это делать, сегодня даже самые маломальские магазинчики оборудованы терминалами для оплаты с пластиковой карты. Сегодня объемы оплаты покупок и услуг безналичным способом составляют примерно половину всех операций в торгово-сервисной сети. Мелкие монеты не только перестали выпускать, но их постепенно изымают из оборота. Коммерческие банки будут заставлять ставить в рознице автоматы по обмену монет на денежные купюры (а это стоит денег – до 200 тыс. рублей за такую спецтехнику).

Разумеется, все расходы кредитные организации возьмут на себя. Также негласно дан приказ банкам о запрете взимания комиссии за обмен монет на купюры (у некоторых банков он был от 1 до 3 %). Как говорят эксперты телеграмм-каналов, для переработчиков лома цветных металлов интерес представляют монеты номиналов 10 и 50 копеек из сплава латуни, а также монеты номиналом 1 рубля, 2 рубля, 5 рублей из медно-никелево-цинковых сплавов. Общий вес таких монет – около 62 тыс. тонн. Продавая их металлолом, по оценкам некоторых специалистов, Центробанк выручит 12-13 млрд рублей.