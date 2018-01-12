Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Монеты постепенно изымут из оборота
Проводится негласная политика прекращения хождения монет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
1 и 5-ти копеечные монеты уже не выпускаются. Такую новость активно обсуждают в Телеграмм-каналах. 10 и 50-копеечные перестают выпускаться, видимо уже в 2018 году. На очереди прекращения выпуска 1-2 – рублевых монет.
По слухам, контролирующие органы намекают торговым организация округлять стоимость покупок до 1 рубля, чтобы не было шанса расплачиваться «желтой» мелочью. Хотя, собственно, зачем это делать, сегодня даже самые маломальские магазинчики оборудованы терминалами для оплаты с пластиковой карты. Сегодня объемы оплаты покупок и услуг безналичным способом составляют примерно половину всех операций в торгово-сервисной сети. Мелкие монеты не только перестали выпускать, но их постепенно изымают из оборота. Коммерческие банки будут заставлять ставить в рознице автоматы по обмену монет на денежные купюры (а это стоит денег – до 200 тыс. рублей за такую спецтехнику).
Разумеется, все расходы кредитные организации возьмут на себя. Также негласно дан приказ банкам о запрете взимания комиссии за обмен монет на купюры (у некоторых банков он был от 1 до 3 %). Как говорят эксперты телеграмм-каналов, для переработчиков лома цветных металлов интерес представляют монеты номиналов 10 и 50 копеек из сплава латуни, а также монеты номиналом 1 рубля, 2 рубля, 5 рублей из медно-никелево-цинковых сплавов. Общий вес таких монет – около 62 тыс. тонн. Продавая их металлолом, по оценкам некоторых специалистов, Центробанк выручит 12-13 млрд рублей.
Новости тематики
- Монеты постепенно изымут из оборота
- Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году
- Россиянам без официального стажа работы продолжают отказывать в назначении пенсии
- На рубль сегодня давят все, кому ни лень
- 55 рублей за доллар – не предел
- Рубль резко подорожал вслед за нефтью
- Налоги на россиян увеличат после выборов президента
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
- Всем, кто выводил деньги из России, обещана финансовая амнистия с бонусами
- Сбой в работе онлайн касс уже устранен Торговые сети и заправки столкнулись со сбоем в работе онлайн касс
Новости раздела
- Монеты постепенно изымут из оборота
- Строка о месте учебы детей включена в декларации госслужащих
- Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году
- Россиянам без официального стажа работы продолжают отказывать в назначении пенсии
- На рубль сегодня давят все, кому ни лень
- 55 рублей за доллар – не предел
- Рубль резко подорожал вслед за нефтью
- Банкам очертили зону риска
- Налоги на россиян увеличат после выборов президента
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Приморcкий край готов принять полмиллиона китайских туристов
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- В Приморье работает 200 предприятий с участием китайского капитала
- Панно из камчатских самоцветов вручат каюру "Берингии"
- Более 200 жителей Камчатки приняли участие в первом массовом костюмированном спуске
- В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
- Сто дней по приказу
- Приморье встречает Рождество Христово