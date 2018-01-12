Строка о месте учебы детей включена в декларации госслужащих

Российским чиновникам придется указывать, где учатся их дети, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия».

В ежегодной справке о доходах государственных служащих необходимо будет отражать только реальное имущество и денежные средства, но не виртуальные валютные единицы. Кстати, криптовалюта впервые упомянута в методичке по подготовке справок о доходах госслужащих. Кроме того, отсутствие информации о расходах без необходимости не будет являться нарушением, а место учебы ребенка, напротив, придется раскрыть.

Как сообщают «Известия», обновленная версия методических рекомендаций по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе разработана Минтруда РФ при участии администрации президента РФ и Генпрокуратуры и содержит ряд нововведений. Так, чиновникам рекомендовано указывать все места работы (закон допускает, кроме основной занятости, заниматься творческой и преподавательской деятельностью). Кроме того, госслужащим придется указывать не только заработанные средства, но и «полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе», за исключением денег от супругов или несовершеннолетних детей. Указывая в справке информацию о ближайших родственниках, ответственное лицо обязано будет указать не только род занятий ребенка, находящегося на обучении, но и наименование учреждения, в котором он получает образование.

Что касается виртуальных денег, то, по словам экспертов, просто так потратить криптовалюту невозможно. Именно поэтому она вряд ли будет представлять интерес для взяточников. Если же виртуальные доходы обналичить, то они станут реальными и их придется декларировать. Что касается информации о расходах, то, напротив, непредоставление информации без необходимости не будет являться нарушением. До настоящего времени это касалось лишь тех, чьи расходы в сумме превысили доход за три последних года.

Отметим, до 1 апреля декларации о доходах и расходах ежегодно представляют президент, члены правительства, федеральные госслужащие и сотрудники администрации президента. Еще месяц дается региональным и муниципальным чиновникам, служащим Центробанка, сотрудникам государственных фондов и госкорпораций. Методические рекомендации по составлению справок обновляются ежегодно.