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Банкам запретят спекулировать на продаже валюты населению
Курсовой спред (то есть разница между курсами покупки и продажи) в обменных пунктах должен быть ограничен 5%. Соответствующий запрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной направил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Ушаков. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
«На рынке обмена валют сложилась неоднозначная ситуация: разница между курсом продажи и покупки валюты достигают 20–30 рублей и выше, — пишет он. — В итоге курс продажи валюты может значительно превышать как официальный курс Центробанка, так и текущий биржевой курс, что дополнительно провоцирует панику среди населения и мотивирует граждан на покупку валюты по заведомо сильно завышенному курсу. Многие граждане, к сожалению, следят за курсом валют только исходя из выставленных курсов в ближайших операционных кассах банков. Это приводит к значительным убыткам для населения: купив валюту по максимальному предложенному банками курсу продажи, они вынуждены терять до 30–40% на разнице при продаже валюты на курсу покупки».
Кроме того, такая ситуация сильно нервирует импортеров и продавцов импортной продукции, которые, перестраховываясь, пересчитывают отпускные цены по курсу продажи, предложенному банками. Это значительно и безосновательно увеличивает риски инфляции в 2015 году, указывает Ушаков.
— Никто не хочет запрещать банкам продавать валюту по тем ценам, которые он считает правильными, — пояснил «Известиям» Дмитрий Ушаков. — Банки вправе продавать валюту по любой цене, которую сочтут соответствующей рыночной. Но если ты выставил на продажу, скажем, евро по 100 рублей и считаешь это рыночной ценой, то будь добр покупать его за 95 рублей.
По мнению Ушакова, ЦБ России вправе ограничить курсовые спреды в банковских пунктах обмена валюты 5% — именно такой спред, как правило, использовали банки до осени прошлого года.
«Прошу вас рассмотреть возможность введения ограничения курсовых спредов 5% специальным положением или инструкцией Банка России», — заключает он в запросе.
Как показало исследование «Известий», наибольший спред при покупке-продаже валюты используют банки с иностранным участием. Так, 30 декабря ОТП-банк покупал доллары за 42 рубля, а продавал по 82 (разница 40 рублей, или 95%), а у Ситибанка курс покупки долларов составлял 52 рубля, продажи — 72,83 рубля (разница 20,83 рубля, или 40%), у Райффайзенбанка спред составлял примерно 16% (покупка — 52,1, продажа — 60,6 рубля за доллар). При этом официальный курс ЦБ составлял 56,6 рубля за доллар.
Банки с государственным участием демонстрировали гораздо более скромные аппетиты. Так, Сбербанк покупал американскую валюту за 54,9, продавал за 59,9 рубля (спред 5 рублей, или 9%), у Россельхозбанка разница составляла также 9%, у ВТБ 24 — 54,98 и 60,6 рубля соответственно (разница 10,9%), Близко к этим значениям установили курсовые спреды крупные частные банки. Так, Альфа-банка установил спред на продажу-покупку долларов 9%, Промсвязьбанк — 11%.
Пресс-служба Центробанка не ответила на запрос «Известий». Ранее о том, что ЦБ «наблюдает» за ситуацией и «не исключает» введения ограничения на курсовую разницу, заявлял зампред ЦБ Михаил Сухов.
— Я думаю, что эта идея имеет смысл, потому что действительно складывается впечатление, что часть опасений людей формируется исходя из действий обменных пунктов, когда значительная разница в курсах обмена стала обыденностью, — считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — Хоть эта идея нетипична для нынешней модели регулирования банковского сектора, когда на всё ЦБ смотрит сквозь пальцы, но минусов я в этой идее не вижу. Однако у меня есть сомнения, что кто-то будет отслеживать эти курсы на табло обменников. Но хотя бы госбанки к этому пожеланию со временем прислушаются.
Банкиров такая перспектива не радует.
— Чем больше спред, тем больше он отражает текущую волатильность, и если на бирже доллар и евро ходят на 20–30% в день, то любой банк установит спред побольше, — говорит топ-менеджер банка из топ-10. — Наоборот, большой спред — это скорее сдерживающая мера: когда наличных долларов мало, банк выставляет высокий курс продажи, чтобы сдержать спрос. Если сузить спреды, то курсы в обменниках будут скакать по несколько раз в день и неразберихи будет только больше.
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