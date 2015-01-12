Центральный банк России готов снизить ключевую ставку до 15% годовых

Банкиры и депутаты Госдумы обратились к Центробанку с просьбой снизить ключевую ставку. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». В настоящее время ставка, напомним, составляет 17% годовых. Банковское сообщество просит о поэтапном снижении: в январе до 15% годовых, затем постепенно до предкризисного уровня 10,5% годовых.

Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Письмо за его подписью направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у «Известий»).

«Ситуация, сложившая на российском рынке банковских услуг, вызывает серьезное беспокойство, - отмечается в письме. - Несмотря на определенную стабилизацию на валютном рынке (после преодоления значений в 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро в «черный вторник» 16 декабря курсы основных валют начали снижаться до 56,3 рубля за «американца» и 68,3 рубля за «европейца» на конец прошлого года) и ожидаемые притоки налоговых и бюджетных ресурсов, банки испытывают острый дефицит ликвидности. По мнению банкиров, галопирующий рост процентных ставок, вызванный увеличением ключевой ставки, уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Банкиры уверены, что сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и компаний».

Аксаков считает, что ЦБ должен снизить ключевую ставку уже в январе - с 17% годовых до 15%.

- Для начала достаточно уменьшения ставки на 2 процентных пункта, - поясняет собеседник. - Это будет уже определенное облегчение для банков, они смогут занимать у регулятора более дешевые средства и, таким образом, снизить ставки по кредитам для компаний и населения. Снижать ключевую ставку нужно поэтапно, детально анализируя последствия такого снижения, его влияние на валютный рынок. На мой взгляд, ЦБ сейчас контролирует ситуацию на валютном рынке, поэтому может пойти на уменьшение ключевой ставки. В идеале - достичь предкризисного уровня этого показателя (10,5% годовых), но процесс должен проходить аккуратно.

Аксаков отмечает, что если банки будут занимать у регулятора под 15% годовых, то они смогут кредитовать компании под 18–20% годовых.

- Сейчас предприятия занимают у банков под 30% годовых, - уточняет депутат. - Снижение ключевой ставки также позволит снизить стоимость заимствований для населения. Если сейчас максимальные ставки по потребкредитам, указанные на сайте ЦБ, находятся в диапазоне 30–60% годовых в зависимости от вида кредита, то в случае принятия регулятором положительного решения по предложению банковской отрасли этот диапазон будет составлять 20–50% годовых.

В Центробанке не исключают возможности снижения ключевой ставки.

- Смягчение денежно-кредитной политики возможно в случае устойчивого тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий и отсутствии явных угроз для финансовой стабильности, - заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

По прогнозам ЦБ, инфляция в России в 2014 году составит 10%, против 6,5% в 2013-м.

ЦБ также считает, что рост цен в I квартале 2015 года может превысить 10%, после же прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий - по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт. Об этом говорилось в сообщении регулятора, посвященном повышению ключевой ставки на 6,5 п.п., до 17% годовых.

- Основной целью повышения регулятором ключевой ставки до 17% годовых сразу на 6,5 п.п. была стабилизация на валютном рынке, - напоминает предправления СДМ-банка Максим Солнцев. - Ситуация сейчас менее острая, чем до изменения ставки, так что результат частично достигнут. Если регулятор пойдет на снижение ключевой ставки в начале 2015 года, будет меньше давления на банки с точки зрения повышения депозитных и, как следствие, для сохранения маржи, кредитных ставок. Многие отмечали, что при ставке в 17% годовых корпоративные кредиты, например, будут носить только оборотный характер. ЦБ отмечал, что повышение ставки сразу на 6,5 п.п. - кардинальная мера, и рынок ожидает, что регулятор даст вектор на снижение ставки уже в январе. Но темпы снижения ставки, безусловно, должен определять ЦБ. Любое снижение ставок в январе уже будет положительным сигналом для рынка.

Как отмечает первый зампред СМП-банка Александр Левковский, само решение о повышении ключевой ставки ЦБ принял с некоторым запозданием.

- Если бы это было сделано раньше, то, возможно, падение курса рубля не составило столь значительную величину, - указывает Левковский. - Сейчас все участники рынка понимают, что ставка не может держаться на таком высоком уровне продолжительное время, так как взамен мы получили заморозку кредитования многими банками и недоступность кредитных ресурсов и для корпоративных, и для частных заемщиков. Сохранение высокой стоимости денег очень негативно скажется на всем реальном секторе. Вряд ли ставка вернется к уровню 11–12% в ближайшее время, однако вариант того, что плавное снижение начнется еще зимой, выглядит весьма правдоподобным.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин сомневается, что решение о снижении ставки будет принято в январе из-за столкновения интересов разных групп.

- Первый интерес - ЦБ и населения, которые заинтересованы в стабильном и высоком курсе рубля и для которых высокая ставка является гарантом стабильности валютного рынка и покупательной способности нацвалюты, - говорит Люшин. - Второй интерес - банков и предприятий, которые хотели бы более дешевого фондирования, с тем чтобы можно было продолжать свою деятельность в более-менее прежнем режиме, без перестройки бизнес-процессов.

Люшин полагает, что в первую очередь нужно защищать интересы населения, которое от падения рубля страдает больше всего.

- Кризисные явления всегда предъявляли вызов предприятиям, и некоторые смогут с ними справиться, некоторые - нет, и это нормально, - уверен Люшин. - Высокая ставка не помешает эффективным банкам продолжать свою коммерческую деятельность и не сможет катастрофически замедлить экономику РФ. Снижение ставки через месяц после ее подъема будет означать новую дестабилизацию валютного рынка. ЦБ в своих решениях по ставке будет ориентироваться на курс рубля и инфляцию.

Директор Центра макроэкономического прогноза и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский также cчитает, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в январе.

- Регулятор пока не имеет адекватной информации по степени ускорения потребительских цен в I квартале, при этом очевидно есть понимание, что к весне инфляция может достигнуть 13–18% годовых, - поясняет Гонопольский. - Осознавая это, ЦБ вряд ли решится заранее снизить процентную ставку. Кроме того, в январе нас с малой долей вероятности ждет сценарий низкой волатильности рубля и его уверенного укрепления (на нацвалюту давят конъюнктура цен на нефть, сохранение санкций и девальвационные ожидания населения).

Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко указывает, что еще не решены те задачи, ради которых повышалась ставка.

- Укрепление российской валюты в конце декабря во многом было вызвано налоговыми платежами, которые заставили экспортеров продавать валюту для обеспечения платежей в бюджет, - поясняет Фоменко. - Второй критерий, от динамики которого зависит уровень процентной ставки, - это инфляция, однако пока замедления темпов роста цен не наблюдается. Снижение ставки вероятно во II квартале 2015 года, но только при появлении позитивных сигналов, главным из которых станет замедление роста потребительских цен.

Аналитик Grand Capital Юрий Прокудин прогнозирует, что ставка будет снижена не ранее февраля-марта, до уровня 15–15,5%, что автоматически снизит уровень кредитных ставок банков (на 2–2,5 п.п.).

- Но даже такие изменения пойдут на пользу сектору автокредитования и ипотечному сектору, - считает Прокудин. - Если снижение не принесет рублю новой отрицательной динамики, ЦБ сможет снижать ставку еще на несколько процентных пунктов в течение 2–3 месяцев. Однако возврат к 10,5% пока невозможен: вероятнее всего, ключевым показателем станет уровень 11,5–12%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.