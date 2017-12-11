Доллар рухнет до 52,5 рублей

Аналитики допустили резкое укрепление рубля

Рубль недооценен к доллару, считает Danske Bank. Как говорится в его обзоре, курс американской валюты может опуститься до 52,5 руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет РБК, Danske Bank предлагает ставить на существенное укрепление рубля к доллару США в 2018 году — продать доллары на спотовом рынке с расчетом на понижение курса до 52,5 руб. за доллар. Сейчас курс на Московской бирже составляет около 59 руб., то есть аналитики обещают доход 12%. Но от такой стратегии нужно отказаться (стоп-лосс), если доллар подорожает до 61,85 руб., предупреждает банк в обзоре «Лучшие сделки на валютном рынке 2018 года».

Из-за закупок валюты Минфином корреляция курса рубля с нефтяными котировками в последнее время даже слишком ослабла, пишет Danske Bank, поэтому можно ожидать большего укрепления рубля в привязке к ценам на нефть, а они в следующем году вырастут до $63 за баррель (среднее за год) с $54 в этом году. «Более того, консервативная бюджетная и денежно-кредитная политика в сочетании с крепким профицитом текущего счета оставляют рубль недооцененным по отношению к доллару в средне- и долгосрочной перспективах», — считают экономисты датского банка.

Рубль в последние месяцы почти не реагирует на изменение нефтяных цен. Ранее аналитики, как писал РБК, связывали это с действием бюджетного правила Минфина (на доходы от нефти дороже $40 закупается валюта и направляется в резерв) и оттоком капитала.

Помимо роста нефтяных котировок свою роль в укреплении рубля сыграет и рост российской экономики: по прогнозу датского банка в этом году ВВП вырастет на 1,9%, в следующем — на 2%. Кроме того, правительство наращивает рублевую долю долга, а многие крупные корпорации, подпавшие под санкции, в последние три года погашали валютные долги, а новых займов в иностранной валюте почти не совершали. Ожидаемое смягчение политики Банка России рынок в свои прогнозы уже заложил, а имеющиеся риски — лишь в том, что регулятор будет снижать ключевую ставку менее агрессивно, чем того ждет рынок, считает Danske Bank.

Риски для рубля, ожидания рынка

Среди рисков для рубля, как пишет банк, антироссийские санкции США, а также отказ продлевать сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в июне следующего года (соглашение уже продлено до конца 2018 года, но в июне состоится встреча, на которой участники смогут скорректировать договорённости в зависимости от рыночных условий).

В пятницу, 8 декабря, валютные торги закрылись на отметке 59,13 руб. за доллар. Ожидания Danske Bank гораздо оптимистичнее общего настроя рынка: консенсус-прогноз Bloomberg по рублю на 2018 год составляет 58–59 руб. за доллар в зависимости от квартала. Минэкономразвития в базовом прогнозе ждет ослабления отечественной валюты до 64,7 руб. за доллар «под воздействием увеличения отрицательного сальдо счета текущих операций». Но сценарий ведомства построен исходя из $43,8 за баррель Urals в следующем году, а министр экономического развития Максим Орешкин уже заявил, что ведомство пересмотрит прогноз и нефть в нем в 2018 году будет стоить дороже $50 из-за продления сделки ОПЕК.

Доллара по 52 руб. не может быть даже при нефти по $80, категоричен главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин, а при нефти по $60 рубль будет в 2018 году стоить порядка 57,5 руб. Настолько крепкий рубль даже при $80 невозможен из-за сильно возрастающих закупок Минфина, объясняет Кузьмин.

Со следующего года Минфин изменит формулу по закупкам валюты: ведомство при определении объема интервенций будет исходить из фактического, а не прогнозного курса рубля. Уже в январе, как ожидает Райффайзенбанк, это приведет к увеличению объема закупок валюты в сравнении с декабрем, в котором Минфин закупит рекордные с февраля 203,9 млрд руб., что сдержит сезонное укрепление рубля в начале года.

Рубль предсказуем, его волатильность снижается, а влияние санкций на курс будет несущественным, так как они, скорее всего, не затронут правительство, пишет в глобальном отчете банк ING. Бюджетное правило должно еще больше снизить зависимость рубля от нефти и волатильность рубля, и это делает российскую валюту привлекательной, даже несмотря на более ограниченный потенциал ее роста к доллару, указывают аналитики. В связи с этим рубль должен стать важным доходным активом в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). ING ожидает доллар по 58–59 руб. в следующем году.