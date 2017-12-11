Что декабрь сделает с рублем?

Декабрь начался традиционно - со свойственной ему понижательной рублевой динамикой

Декабрь начался традиционно - со свойственной ему понижательной рублевой динамикой. Таким образом, шансы на то, что последний месяц года окажется аномально снисходительным к рублю, сокращаются. Хотя пока и не исчезли совсем в силу неоднозначности действующих факторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отец-Минфин

На фоне снижения нефтяных цен и заявленного Минфином РФ резкого увеличения объема покупки валюты рубль подешевел в первую неделю декабря. В пятницу к 14:37 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" рубль фиксировался на отметке 59,34 при фьючерсах на нефть Brent $62,77 за баррель. Неделей ранее, на волне оптимизма по итогам встречи ОПЕК+ (с продлением сделки по ограничению нефтедобычи на девять месяцев, до конца следующего года) соответствующие показатели - 58,6925 руб./$ и $63,55 за баррель - выглядели более позитивно.

Правда, как утверждает ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский, в последние месяцы корреляция рубля с другими валютами EM оказывалась более сильной, нежели с нефтяными котировками. И на текущей неделе основное давление на рубль связано прежде всего с общей динамикой группы валют emerging markets. При этом ключевым риском для всей группы валют развивающихся стран сейчас является вопрос по возможному дальнейшему росту доходностей на глобальном долговом рынке, определил Поддубский.

Как он отметил, на следующей неделе последние в этом году заседания проведут центральные банки РФ и США. Хотя ожидать больших сюрпризов вряд ли стоит. С большой долей вероятности ФРС США повысит процентную ставку еще на 25 б. п. (до 1,5%), а Банк России снизит ключевую ставку (по базовому сценарию также на 25 б. п. до 8%). Подобные решения регуляторов в целом уже заложены в текущие цены, поэтому вряд ли окажут серьезное влияние на активы. К слову, и само по себе объявление об объемах покупок валюты Минфином РФ на следующий месяц не может значительно повлиять на курс рубля, поскольку участники рынка в состоянии заранее оценить соответствующие параметры. Минфин определяет их не по своему усмотрению, а согласно установленному правилу. Причем его операции оказывают большее влияние на национальную валюту в период слабого счета текущих операций (II-III кварталы), уточнил ведущий аналитик "Промсвязьбанка".

Напомним, в декабре российский Минфин увеличил покупки валюты на 12,7 млрд руб. в день ($214 млн по текущему курсу) против ежедневных закупок в 5,8 млрд руб. в ноябре. Между тем, главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает повышения волатильности рубля вследствие заседания FOMC ФРС США (в среду) и ЦБ РФ (в пятницу). В принципе, эти события будут на руку доллару. Однако в пользу рубля может сыграть желание нерезидентов заработать под конец года на российских активах, поскольку инфляция находится на уровне 2,5% год-к-году (ниже целевого уровня в 4%), а кривая доходности ОФЗ торгуется в диапазоне от 7,15% на ближнем отрезке до 7,84% на дальнем отрезке. Поэтому реальная ставка остается выше 5%, и это будет привлекать спекулятивный иностранный капитал на российский рынок. Плюс по корпоративным облигациям доходность выше 10-11%, что тоже представляется привлекательным. "Старт налогового периода вкупе с некоторыми выплатами дивидендов под конец декабря также способен помочь некоторому укреплению российской валюты. Но, учитывая выплаты по внешним долгам, покупки долларов Минфином РФ, согласно скорректированному бюджетному правилу, а также приток бюджетных денег в банковскую систему, наряду с ожиданиями ужесточения антироссийских санкций, мы отдаем предпочтение долларам на долгосрочную перспективу", - сформулировал Веселов. На следующей неделе он прогнозирует диапазон в пределах 59-60,2 руб./$.

Некоторые аналитики, кстати, пока продвигают нижнюю планку диапазона и до 58 руб./$.

По мнению же директора департамента аналитики компании "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, нисходящий рублевый тренд продолжится и на следующей неделе. Минфин уже озвучил, что 200 млрд руб. будут переведены в валюту. При этом пока не прояснилась позиция "Роснефти", набравшей 600 млрд руб. при выпуске облигаций. Под конец прошлого года компания перевела часть средств в валюту, создав определенный ажиотаж, и в этом году ситуация, хоть и с меньшим влиянием на рынок, может повториться. В целом выручка от экспорта и продажа части бумаг из зарубежной "кубышки" не покрывают всей потребности по валюте, но движение цен будет слабее. А что касается рубля, то определенное его ослабление, конечно, поможет пополнить бюджет, но это не поспособствует росту экономики при исчерпанности данного ресурса. На настоящий момент снижение ставки ЦБ скорее послужит констатацией текущего уровня экономического развития, нежели фактором стимулирования через регулирование.

Мать-Земля

Тогда как ставка ФРС, продолжил Диргин, пока останется на том же месте из-за расчетов по изменению налоговой ставки на прибыль, которую уронил президент США Дональд Трамп. Эти действия стали сигналом для привлечения средств из развивающихся стран и отодвинули коррекцию на фондовом рынке США, в связи с чем потребуется некоторое время для анализа возникшей ситуации.

Причем наряду с экономическими в дверь постучались также политические факторы, подразумевающие возможные санкции в отношении ОФЗ и зарубежных держателей внешнего долга России. "С учетом данного обстоятельства, а также $500 млрд долга (еще примерно столько же имеется в совокупности у компаний РФ), которые частично могут быть представлены к погашению, необходимо ускорить перенос приоритетов на Восток и Азию и внутренний рынок", - подчеркнул директор департамента аналитики "Альфа-Форекс”.

Политика, подтвердил Виктор Веселов, будет играть фондовым рынком. Как объявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, санкции против России сохранятся до тех пор, пока Москва не вернет Крым Украине. Иными словами, они станут вечными, подобно поправке Джексона - Вэника, которая просуществовала 40 лет, а затем была трансформирована в закон Магнитского. Кроме того, учитывая выдвижение главного лица – президента РФ Владимира Путина - в качестве кандидата на предстоящих выборах в марте 2018 г., следует ожидать усиления давления со стороны представителей Конгресса США (демократов и республиканцев) на американские и прочие корпорации с целью ограничения их бизнеса с российскими компаниями. В том числе и в Европе, чтобы воспрепятствовать тамошнему продвижению энергоносителей из РФ. В этих условиях Россия постарается более активно работать с Китаем и Ближним Востоком. Тем более сейчас, когда возможно некоторое ослабление влияния Вашингтона в связи с последними его решениями по Израилю, констатировал Веселов.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля", поручив Госдепу начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Причем это заявление вызвало резкую негативную реакцию не только в странах региона (за исключением, разумеется, Израиля), но, к примеру, и среди европейских партнеров США. И, как всегда, красноречиво отреагировал президент Боливии Эво Моралес, написав в своем "Твиттере": "Выходом из Парижского соглашения, отказом от переговоров о глобальном договоре о миграции, а теперь односторонним решением по Иерусалиму США подтвердили, что являются угрозой для мира, справедливости и Матери-Земли".

Матушка-Россия

Впрочем, допустил старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, спокойствие Матери-Земли далее может быть восстановлено. Если за заявлением Дональда Трампа не последует практических действий, то в дальнейшем поднятая вокруг него шумиха способна пойти на спад. Однако в случае начала реализации соответствующей программы, на которую ранее намекнул хозяин Белого дома, ситуация рискует еще более обостриться, сформулировал Марьясис.

Наряду с прочим эксперты указали на еще одну возможную напасть, которая при определенных условиях способна сыграть на пользу России. В свете обмена информацией между налоговыми органами различных стран с 2018 г., сообщил Виктор Веселов, перед крупным бизнесом остро встает вопрос по деофшоризации капитала. При том, что американские власти могут заморозить счета и собственность российских бизнесменов, попавших под санкции, и тех, кто сотрудничает с ними, если обнаружат таковых в американской юрисдикции. И европейская юрисдикция тоже становится фактором риска, примером чему служит задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Поэтому и возникают разговоры о том, что какие-то капиталы хотели бы вернуться в Россию, и озвучиваются предложения по выпуску специальных анонимных облигаций с высокими ставками. Но власти, скорее всего, на это не пойдут. А потому заинтересованным россиянам придется либо перерегистрировать бизнес на доверенных лиц (тоже рискующих попасть в санкционные списки), либо проводить сделки через третьи компании с неаффелированными собственниками, либо искать другие рынки для работы. Или же вернуться в Россию и вложиться в ее экономику.

В этой ситуации российским компаниям, в частности, стоит обратить внимание на ICO как на источник привлечения капитала под свои проекты. Тогда Россия получит хорошую финансовую базу для развития программ цифровой экономики, оптимистически заключил аналитик.

Наталья ПРИХОДКО, Vestifinance.Ru.