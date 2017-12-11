Россияне отказываются от долларов и евро

Инвестировать в ведущие валюты мира стало бессмысленно

В нынешнем году жители России предпочитают продавать, а не покупать иностранную валюту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В конце 2014 - начале 2015 гг., пишут «Известия», россияне массово скупали иностранную валюту, поскольку российский рубль сильно дешевел, а граждане спешили перевести свои сбережения в американскую и единую европейскую валюты.

В 2017 г. интерес к покупке долларов и евро упал из-за низкой выгоды вложений в них, а также из-за укрепления российской национальной валюты. Чистое предложение валюты выросло до $6,2 млрд во II квартале этого года, что составляет 1,6% ВВП.

По данным Банка России, спрос на зарубежную валюту увеличивался только в августе и июле на фоне сезона отпусков. К сентябрю тенденция изменилась, а чистый спрос на наличную валюту сократился на 18%.

Как полагают эксперты, это также может быть связано с тем, что россияне решили потратить свои сбережения в долларах и евро.