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Россияне отказываются от долларов и евро

11 Декабря 2017, 11:33 | В России

Инвестировать в ведущие валюты мира стало бессмысленно

В нынешнем году жители России предпочитают продавать, а не покупать иностранную валюту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В конце 2014 - начале 2015 гг., пишут «Известия», россияне массово скупали иностранную валюту, поскольку российский рубль сильно дешевел, а граждане спешили перевести свои сбережения в американскую и единую европейскую валюты.

В 2017 г. интерес к покупке долларов и евро упал из-за низкой выгоды вложений в них, а также из-за укрепления российской национальной валюты. Чистое предложение валюты выросло до $6,2 млрд во II квартале этого года, что составляет 1,6% ВВП.

По данным Банка России, спрос на зарубежную валюту увеличивался только в августе и июле на фоне сезона отпусков. К сентябрю тенденция изменилась, а чистый спрос на наличную валюту сократился на 18%.

Как полагают эксперты, это также может быть связано с тем, что россияне решили потратить свои сбережения в долларах и евро.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика 






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Комментарии

  • РњРµСЃС‚РЅС‹Р№11:49, 11.12.2017#

    Надо было статью назвать по честному: Росияне Проедают последние денежные запасы

  • Как то так11:53, 11.12.2017#

    Согласен. Проедают, что осталось.

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