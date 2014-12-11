Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российский рынок акций открылся на неоднозначном внешнем фоне
Российский рынок акций открылся на неоднозначном внешнем фоне: цены на нефть Brent и курс рубля продолжают пике, в этом свете рынок и мы в том числе ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ по итогам сегодняшнего заседания в попытке сдержать финансовую нестабильность (13.30 МСК). Надежды на прекращение огня на Украине подверглись испытанию, поскольку точной даты встречи контактной группы так и не было назначено (в СМИ называлась дата 12 декабря), сообщает Zrpress.ru cо ссылкой на аналитиков ФГ БКС.
Снижение в США на фоне опасения по поводу роста мировой экономики; Азия – в «минусе». Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -1.51%, S&P 500 -1.64%); азиатские рынки также торгуются в «минусе» (Hang Seng -1.24%, Shanghai -0.87%, Nikkei -1.02%). Фьючерсы на S&P восстанавливаются (+0.19%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне около $64.68 за барр., ниже предыдущего дня.
Вчера: Разнонаправленная динамика. Цены на нефть и рубль продолжили снижаться. В начале торгов российский рынок акций вырос, проигнорировав все негативные фундаментальные драйверы. Инвесторы предпочли закрывать короткие или открывать длинные позиции, посчитав, что недавнее падение было чрезмерным. Поддержку настроениям оказали ожидания мирных переговоров на этой неделе, в то время как падающие цены на нефть и слабеющий рубль повышают вероятность того, что ЦБ поднимет ставку. Однако ближе к закрытию оптимизм пошел на спад, а рынки растеряли часть роста.
По итогам дня: Цены на нефть (-3.37% до $63.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 54.85, РТС (-0.29%) и ММВБ-50 (+0.79%).
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно