Российский рынок акций открылся на неоднозначном внешнем фоне: цены на нефть Brent и курс рубля продолжают пике, в этом свете рынок и мы в том числе ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ по итогам сегодняшнего заседания в попытке сдержать финансовую нестабильность (13.30 МСК). Надежды на прекращение огня на Украине подверглись испытанию, поскольку точной даты встречи контактной группы так и не было назначено (в СМИ называлась дата 12 декабря), сообщает Zrpress.ru cо ссылкой на аналитиков ФГ БКС.

Снижение в США на фоне опасения по поводу роста мировой экономики; Азия – в «минусе». Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -1.51%, S&P 500 -1.64%); азиатские рынки также торгуются в «минусе» (Hang Seng -1.24%, Shanghai -0.87%, Nikkei -1.02%). Фьючерсы на S&P восстанавливаются (+0.19%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне около $64.68 за барр., ниже предыдущего дня.

Вчера: Разнонаправленная динамика. Цены на нефть и рубль продолжили снижаться. В начале торгов российский рынок акций вырос, проигнорировав все негативные фундаментальные драйверы. Инвесторы предпочли закрывать короткие или открывать длинные позиции, посчитав, что недавнее падение было чрезмерным. Поддержку настроениям оказали ожидания мирных переговоров на этой неделе, в то время как падающие цены на нефть и слабеющий рубль повышают вероятность того, что ЦБ поднимет ставку. Однако ближе к закрытию оптимизм пошел на спад, а рынки растеряли часть роста.

По итогам дня: Цены на нефть (-3.37% до $63.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 54.85, РТС (-0.29%) и ММВБ-50 (+0.79%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.