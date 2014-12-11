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Венчурный фонд Промсвязьбанка продолжает поддерживать молодых предпринимателей
Венчурный фонд Промсвязьбанка профинансировал очередной бизнес-проект. Инвестиции 1,5 млн рублей сроком на 3 года получили предприниматели из Тулы.
Средства фонда будут направлены на открытие ресторана чешской кухни по франшизе «Chernovar». Открытие ресторана запланировано уже на конец декабря.
Это 17-я по счету сделка Венчурного фонда Промсвязьбанка. Всего на данный момент молодые предприниматели из различных регионов России получили 83,5 млн рублей инвестиций фонда. До конца года планируется оказать поддержку еще нескольким проектам.
В 2015 году Венчурный фонд продолжит поиск перспективных идей молодых предпринимателей. 5 февраля 2015 года в рамках Форума «Территория бизнеса - территория жизни» и финала премии «Бизнес – Успех» в Москве пройдет второй очный отбор бизнес проектов в Венчурный фонд ПСБ.
«Чем больше предпринимателей, тем лучше не только нашему банку, но и всей стране. Сейчас мы намеренно тратим достаточно много сил и времени на помощь малым предпринимателям в получении новых знаний и сервисов, привлечении инвестиций и запуске новых проектов. Это позволяет нам не только чувствовать себя устойчиво с финансовой точки зрения, но и быть причастными к становлению частного предпринимательства в России», - говорит руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка Константин БАСМАНОВ.
«В работе над проектом «Chernovar» мы высоко оценили потенциал его успешной реализации. Кроме того, команда проекта - это два предпринимателя, которые вместе обладают всем набором компетенций, необходимых для ведения подобного бизнеса. Инициаторы проекта уже вложили в него более 50% от бюджета. Фонд ввел свою инвестицию на окончательном этапе реализации проекта, и мы надеемся на открытие бизнеса уже в текущем году», - комментирует руководитель Венчурного фонда ПСБ Алена СОКОВА.
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