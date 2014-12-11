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ЦБ расширил доступ банков к пенсионным деньгам
На прошлой неделе Центробанк отказал банкам, находящихся в активном поиске ликвидности, в приеме в залог займов граждан — однако, он расширил им возможности по привлечению денег у негосударственных пенсионных фондов. ЦБ поддержал предложение банков о возможности инвестирования средств НПФ в субординированные облигации банков и в настоящее время разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, направленном в Ассоциацию региональных банков России (АРБР).
В октябре АРБР предлагала Центробанку для докапитализации банков разрешить НПФ приобретать 10-летние субординированные облигации банков. Такие облигации нельзя погасить досрочно, выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока. Это более доходный, но более рискованный инструмент — в случае банкротства банка требования держателей субординированных облигаций удовлетворяются после удовлетворения требований всех кредиторов, даже после держателей обыкновенных облигаций.
«Выпуск субординированных займов увеличит капитал второго уровня (дополнительный капитал) банков при сохранении НПФ необходимой ликвидности, — писала в ЦБ АРБР в конце октября 2014 года. — 10-летние субординированные займы (облигации) позволяют обеспечить привлекательную доходность для НПФ. Доходность по облигациям — от 8% до 18%, по субордам — на 2 процентных пункта выше».
АРБР предлагала инвестировать в суборды пенсионные накопления (то есть находящиеся у НПФ средства накопительной части пенсии граждан) и пенсионные резервы (сформировано в рамках добровольных пенсионных программ) в определенных лимитах. Так, накоплений может быть вложено, по замыслу АРБР, на сумму, не превышающую 10% чистых активов НПФ, резервов — не более 20% от активов. Кроме того, предлагалось вкладываться в бумаги банков с рейтингом от ВВ-/Ва3. Это, по мнению АРБР, поможет избавить НПФ от повышенного риска.
Сейчас пенсионные накопления НПФ уже можно размещать в инструменты, которые пополняют банковский капитал: в список входят корпоративные и государственные облигации, акции, ипотечные ценные бумаги, депозиты и счета в банках, иностранную валюту, паи индексных фондов, размещающих средства в госбумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов; ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в РФ. Пенсионные резервы могут быть инвестированы в госбумаги, банковские счета и депозиты (в том числе в валюте), муниципальные облигации, депозитные сертификаты российских банков; акции, облигации, ипотечные ценные бумаги, паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, нежилые здания, ценные бумаги международных финансовых организаций; зарубежные акции и паи, прошедшие листинг на определенных биржах, выпущенные на территории ОЭСР и при этом имеющие инвестиционный рейтинг выше среднего.
В целом в облигации НПФ могут инвестировать не более 80% своих пенсионных резервов и накоплений (лимит по муниципальным облигациям — 40%). Сейчас пенсионные накопления могут быть инвестированы с разрешения ЦБ в депозиты 35 банков, лидирующих по активам. Объем их активов составляет около 48 трлн рублей, то есть примерно 68% от общего объема активов в российской банковской системе (около 70 трлн рублей).
По словам аналитика Национальной лиги управляющих Ивана Капитана, объем накоплений россиян в НПФ составляет порядка 1,1 трлн рублей, а объем пенсионных резервов — 861,5 млрд рублей.
— При предложенных АРБР лимитах инвестирования в суборды потенциальный объем средств, которые могут быть инвестированы в субординированные облигации российских банков, составит более 283 млрд рублей (около 111 млрд рублей средств пенсионных накоплений и около 172 млрд рублей средств пенсионных резервов), — говорит Капитан. — Плюс нужно учитывать замороженные государством 440 млрд рублей средств пенсионных накоплений, переведенных гражданами в НПФ во втором полугодии 2013 года. Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть направлены на помощь банкам, может достичь более 720 млрд рублей, что является значительной суммой, которая, несомненно, для банков более чем интересна.
Некоторые эксперты настроены скептически и не верят в популярность субордов среди НПФ. Замгендиректора УК «Альянс Инвестиции» Сергей Лукин полагает, что наделять субординированные облигации банков мистическими свойствами не следует.
— Революции не будет, НПФ продолжат инвестировать в гособлигации и депозиты, так как фонды намеренно избегают любого дополнительного риска, — уверен Лукин. — Большинство участников размещают средства в пяти крупнейших банках с госучастием, да и еще в «родственных банках поменьше». Можно предположить, что инициатива исходит от банкиров, которые в последнее время приобретают НПФ для своих нужд, иначе смысла в этих покупках немного.
Первый зампред СМП-банка Александр Левковский подтверждает, что при реализации инициативы ЦБ будет необходимо проводить дополнительный контроль размещений, так как у ряда банков есть аффилированные с ними НПФ, что может дать возможность применения ими различных схем и повышения уровня риска.
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