В России пересмотрят размер налогов

«Быть хорошими для всех не получится», - сообщил один из разработчиков новаций

Госдума 8 ноября в первом чтении приняла поправки к Налоговому кодексу. Изменения необходимы для принятия бюджета на следующую трехлетку — 2018—2020 годы. Предельный срок вступления в силу документа — 1 декабря 2017 года, поэтому депутаты работают в спешке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одна из важных поправок — возврат инвестиционной льготы на срок до 2027 года, пишет «Коммерсант». Предприятия смогут уменьшать базу налога на прибыль на расходы по покупке или модернизации оборудования (со сроком полезного использования от трех до 20 лет). Компаниям придется выбирать — вычет станет альтернативой амортизации.

Экономисты опасаются, что воспользоваться льготой смогут далеко не все предприниматели. Дело в том, что выдавать вычеты будут субъекты РФ. С налога на прибыль заполняется большая часть региональных бюджетов. Исходя из этого, «Деловая Россия» в своем заключении предполагает, что на выдачу льготы решится лишь небольшая часть регионов.

Недовольство регионов вызвала часть поправок, которая дает отсрочку до 2019 года по передаче субъектам права регулирования льготы по движимому имуществу. Субъекты получили это право год назад и попросту отказались возобновлять действие льготы, чтобы увеличить бюджеты. Однако предприниматели стали жаловаться на возросшую налоговую нагрузку.

«При втором чтении нам предстоит решить, кого мы хотим поддержать, забрать 162 млрд у регионов или у бизнеса. Быть хорошими для всех не получится», — сказал в ходе рассмотрения поправок глава бюджетного комитета палаты Андрей Макаров.

Малый бизнес и Счетная палата оказались недовольны тем, как правительство выполнило президентское поручение отвязать страховые взносы от МРОТ. Выяснилось, что после «отвязки» платежи все равно вырастут. Согласно поправкам, теперь объектом обложения станет просто осуществление предпринимательской деятельности. Размер годового взноса в Пенсионный фонд в 2018 году увеличивается с 23,4 тысячи рублей до 26,55 тысячи, в ФОМС — с 4,59 тысячи рублей до 5,84 тысячи (суммарно на 15%).