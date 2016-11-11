Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016
На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили «Сбербанк Вместе», платформу для повышения вовлеченности в благотворительную деятельность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Презентацию приложения провели Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России, Владислав Крейнин, управляющий директор департамента развития отношений с клиентами, и Галина Ганеева, вице-президент Masterсard в России, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Люди зачастую занимаются благотворительностью под влиянием импульсов и эмоций, мало осознавая основные принципы этой сферы. Ввиду низкой публичности большинства фондов благотворителям приходится долго искать информацию. Сбербанк и Mastercard стремятся сделать процесс пожертвования более гибким, чтобы открыть доступ как можно большему количеству участников.
Технологии делают жизнь людей проще, позволяя выполнять ежедневные задачи быстрее и удобнее. Пользователи платформы «Сбербанк Вместе» могут выбирать наиболее значимые, на их взгляд, области благотворительной деятельности, создавать свои микрофонды или ежемесячно распределять фиксированную сумму между несколькими фондами. Использование механизмов коллективной благотворительности привлечет большое количество новых доноров в фонды.
В настоящее время платформа «Сбербанк Вместе» представлена в бета-версии. Сбербанк намерен предложить ее своим розничным клиентам в России (80 миллионов) в декабре 2016 года. «Сбербанк Вместе» доступна для устройств с операционной системой iOS и Android, а также на веб-сайте. В будущем Сбербанк откроет доступ к платформе в странах СНГ и Восточной Европы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016
- Владивосток и Севастополь потеснят Москву, Ярославль, Архангельск и Хабаровск
- Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"
- Советские вклады еще действуют
- В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады
- Рубль оказался самой привлекательной валютой для сбережений
- Международные резервы России вышли на уровень $400 миллиардов
- Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни
- Центробанк понизил ключевую ставку до 10% годовых
- Мечтать работать в банке лучше не стоит
Новости раздела
- Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016
- Рубль начал заметно крепнуть
- Владивосток и Севастополь потеснят Москву, Ярославль, Архангельск и Хабаровск
- Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
- Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"
- Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Brent восстанавливается, новых санкций не будет
- Советские вклады еще действуют
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- Рубль начал заметно крепнуть