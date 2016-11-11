Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016

На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили «Сбербанк Вместе», платформу для повышения вовлеченности в благотворительную деятельность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Презентацию приложения провели Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России, Владислав Крейнин, управляющий директор департамента развития отношений с клиентами, и Галина Ганеева, вице-президент Masterсard в России, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Люди зачастую занимаются благотворительностью под влиянием импульсов и эмоций, мало осознавая основные принципы этой сферы. Ввиду низкой публичности большинства фондов благотворителям приходится долго искать информацию. Сбербанк и Mastercard стремятся сделать процесс пожертвования более гибким, чтобы открыть доступ как можно большему количеству участников.

Технологии делают жизнь людей проще, позволяя выполнять ежедневные задачи быстрее и удобнее. Пользователи платформы «Сбербанк Вместе» могут выбирать наиболее значимые, на их взгляд, области благотворительной деятельности, создавать свои микрофонды или ежемесячно распределять фиксированную сумму между несколькими фондами. Использование механизмов коллективной благотворительности привлечет большое количество новых доноров в фонды.

В настоящее время платформа «Сбербанк Вместе» представлена в бета-версии. Сбербанк намерен предложить ее своим розничным клиентам в России (80 миллионов) в декабре 2016 года. «Сбербанк Вместе» доступна для устройств с операционной системой iOS и Android, а также на веб-сайте. В будущем Сбербанк откроет доступ к платформе в странах СНГ и Восточной Европы.