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Клиенты Сбербанка сообщают о массовом изменении статуса зарплатных карт

11 Сентября 2017, 19:00 | В России

Клиенты Сбербанка сообщают о том, что финучреждение изменило статус дебетовых карт на овердрафтные, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующие отзывы содержатся, к примеру, в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

«Крайне недоволен сложившейся ситуацией. Без СМС-предупреждений, звонков или иных уведомлений моя зарплатная карта стала овердрафтовой. Как изменить статус обратно, не ясно. Более того, насколько я могу судить, такое произошло не только у меня. Уже видел подобные отзывы. Берегите пенсионеров и людей, не сведущих в экономике!» — пишет клиент банка.

«Проверил только что свою карту — тоже стала овердрафтной. Никто не предупреждал», — сообщает другой клиент.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. «Никаких кредитов по дебетовой карте получить невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ как овердрафтная. В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — прокомментировали в пресс-службе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банк  сбербанк  овердрафт  рейтинг  карта  ЦБ  дебетовая 



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