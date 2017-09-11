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В России выпустили исламские облигации

11 Сентября 2017, 15:30 | В России

Компания «Сукук-инвест» из Татарстана впервые в России выпустила исламские облигации — сукук, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на lenta.ru.

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций со сроком погашения 62 дня. Его объем составляет один миллион рублей. «Выпуск имеет одобрение со стороны шариатского эксперта», — говорится в сообщении. В мае зампредседателя Совета Федерации Евгений БУШМИН заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга.

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга. Сукук — эквивалент облигаций, финансовый инструмент, распространенный в странах шариата.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по этим законам, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.

 

lenta.ru

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Теги: сукук  исламский банкинг  облигации 



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