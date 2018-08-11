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Рубль переходит в контратаку
Те, кто в последние дни поддался панике, как всегда прогадают
Российский рубль пытается перейти к укреплению и нанести удар по спекулянтам, играющим на понижение. Хватит ли сил?
Обвал российской валюты прекратился. В пятницу по состоянию на 12:45 рубль уже торговался практически без изменений, немного теряя к доллару и укрепляясь к евро. Разница обусловлена динамикой на международном рынке Forex, где доллар стремительно дорожает.
Тем не менее стоит отметить, что панические распродажи пока прекратились, хотя в начале торговой дня доллар на Московской бирже превышал 67 руб.
Чем обусловлена стабилизация, пока сказать сложно. Новая волна ослабления китайского юаня сегодня спровоцировала давление на все классы активов.
Лира, которая, как и рубль, в последние дни стремительно дешевела, сегодня, к примеру, обновила новый исторический минимум, теряет к доллару 6,5%.
Фондовые активы РФ также выглядят довольно устойчиво. В первую очередь стоит обратить на динамику акций банковского сектора. Акции ВТБ в минусе всего на 0,3%, а бумаги крупнейшего банка страны (Сбербанка) теряют около 0,5%. Учитывая возросшую волатильность, такие изменения - статистическая погрешность.
Определенную поддержку рублю, вероятно, оказывают цены на нефть. Баррель североморcкой смеси Brent в начале торгов снижался, но затем вышел в положительную территорию.
Санкции сейчас уже отошли на второй план. Теперь главную роль для российского рынка играет внешний фон. Инвесторы, судя по всему, наконец осознали, что "торговая война" между КНР и США - это не шутки и угрозами она не ограничится.
Американцы вводят пошлины и давят на торговых партнеров Китая, Пекин в свою очередь тихо вынашивает свой план. Велика вероятность, что операции с юанем в итоге приведут к обрушению фондового рынка США, что станет неприятным ударом для конгресса перед выборами.
Напомним, они активно убеждают своих сограждан, что "торговая война" с Китаем сделает Америку великой, а рост фондового рынка на фоне падения индексов в Китае якобы тому подтверждение.
Стоит также отметить, что ожидаемое падение индексов в США может оказаться даже в какой-то степени позитивным для рынков других регионов. Пока во всем мире наблюдались распродажи, капитал уходил в долларовые активы, однако, если падение начнется в США, деньги начнут перетекать на другие площадки, во всяком случае такой вариант представляется вполне реальным.
Особое внимание стоит обратить на валютный рынок.
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