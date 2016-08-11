В России могут ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Правительство вернулось к обсуждению введения прогрессивной шкалы НДФЛ (налог на доходы физических лиц), при которой граждане с высокими доходами платили бы в бюджет больше 13%. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия», в качестве одного из вариантов предлагается шкала в 20%.

Вместе с этим обсуждается и повышение НДС (налог на добавленную стоимость). Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к финансово-экономическому блоку правительства. Вместе с тем в готовящийся бюджет 2017–2019 годов такая мера, вероятно, не войдет, а будет отложена до 2020 года из-за сложности ее реализации и социальных рисков, говорят собеседники «Известий». Эксперты полагают, что подобная мера может сильно задеть средний класс, который не успел окончательно сформироваться, из-за одновременного повышения налоговой нагрузки и цен из-за увеличения НДС.

Обсуждение этого вопроса в рамках начавшегося бюджетного процесса официально не идет. Наиболее реалистичная дата запуска обновленного налога, который поступает в бюджеты регионов, в пилотном режиме — 2020 год, при острой бюджетной ситуации не исключен 2019 год. Подход к вопросу введения прогрессивного НДФЛ должен быть комплексным и учитывать десятки переменных, уверены чиновники. Ставка НДФЛ как налога на труд должна быть увязана с социальными взносами и НДС, чтобы не создавать дисбаланса в системе.

— В целом рассматривать налоги в отрыве от экономической и бюджетной политики государства неверно. В настоящее время цели и принципы такой политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу формируются. К налогам надо переходить, определившись с этими приоритетами, — поясняет источник издания близкий к Минфину.

Идея перехода к прогрессивной шкале налогообложения не нова и имеет своих сторонников и противников. Министр финансов Антон Силуанов не исключал возможности ее введения после 2018 года (до этого срока власти обещали не менять налоговую систему). В свою очередь, экс-глава Минфина Алексей Кудрин называл такую меру нецелесообразной, поскольку лишь 2–3% населения имеют доходы выше 1 млн рублей в год и собирать повышенные налоги с них будет сложно. Наиболее ретивые политики и вовсе предлагали обложить налогом в 50% граждан, зарабатывающих свыше 1 млн рублей в месяц. В нынешних обсуждениях со ставкой и величиной дохода пока не определились.

Необходимость пересмотра налоговой системы назрела из-за снижения нефтяных цен и невозможности существенно снизить расходную часть бюджета. Исходя из планов Минфина по снижению дефицита бюджета на 1 п.п. в год начиная с 2017-го, разрыв между доходами и расходами в следующем году может составить 2,7 трлн рублей, в 2018-м — 1,9 трлн рублей, в 2019-м — 1 трлн рублей. Итого — 5,6 трлн рублей за трехлетку. Повышение подоходного налога проблему бюджетной балансировки решит опосредованно. Дело в том, что НДФЛ поступает в региональные бюджеты, а не в федеральный.

Однако при введении прогрессивной шкалы подоходного налога необходимо найти баланс между ростом поступлений и социальным эффектом, а также не допустить ухода налогоплательщиков в тень.

— В принципе, у нас давно назрела необходимость введения прогрессивной шкалы с социальной точки зрения, чтобы богатые платили больше. Это норма. Во всем мире так, — отмечает Александра Суслина и добавляет, что важно, каким образом будет реализовано это решение. — Если мы хотим очередной маневр — что-то повысить, а что-то понизить, — то здесь вообще может не получиться выигрыша.

Как полагает эксперт, чтобы повышение НДФЛ было эффективным с точки зрения бюджета, его нужно распространить на «еще толком не сформировавшийся средний класс», что будет болезненно для общества. В целом Минфину, уверена она, необходимо тщательнее искать баланс.

— Мы не можем одной рукой повышать налоги на труд, то есть снижать располагаемый доход, а другой рукой повышать НДС, то есть располагаемый доход снизится еще сильнее, потому что цены вырастут, — предостерегает она.