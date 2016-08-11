www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Прибыль российских банков начала расти как на дрожжах

11 Августа 2016, 15:15 | В России

Российские банки в январе - июле 2016 года получили прибыль в размере 459 млрд рублей, что в 13,5 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информационное сообщение Банка России.

Растет и совокупный объем кредитов экономике РФ: в июле он увеличился на 1,3 процента.

Напомним, что в целом за 2015 год прибыль российских банков упала в три раза по сравнению с показателями 2014 года: с 589 млрд рублей до 192 млрд. Но еще в прошлом августе глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система страны устойчива и находится в безопасной зоне. Главный банкир страны также сообщила, что даже отток капиталов из российских банков, имевший место в конце 2014 года и начале 2015 года, полностью компенсирован.

За первые шесть месяцев 2016 года банковская система страны почти полностью вернула временно утерянные позиции и продолжает восстанавливаться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: финансы  кредит  банк  ЦБ  набиулина 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • алекс 20:40, 11.08.2016#

    Особенно рады такой успешной для банкиров работе малоимущие, пенсионеры, врачи и учителя! А Медведев всё плачется, что денег нет, ах, какой нехороший мальчик.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru