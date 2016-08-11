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Прибыль российских банков начала расти как на дрожжах
Российские банки в январе - июле 2016 года получили прибыль в размере 459 млрд рублей, что в 13,5 раза больше прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информационное сообщение Банка России.
Растет и совокупный объем кредитов экономике РФ: в июле он увеличился на 1,3 процента.
Напомним, что в целом за 2015 год прибыль российских банков упала в три раза по сравнению с показателями 2014 года: с 589 млрд рублей до 192 млрд. Но еще в прошлом августе глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система страны устойчива и находится в безопасной зоне. Главный банкир страны также сообщила, что даже отток капиталов из российских банков, имевший место в конце 2014 года и начале 2015 года, полностью компенсирован.
За первые шесть месяцев 2016 года банковская система страны почти полностью вернула временно утерянные позиции и продолжает восстанавливаться.
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Особенно рады такой успешной для банкиров работе малоимущие, пенсионеры, врачи и учителя! А Медведев всё плачется, что денег нет, ах, какой нехороший мальчик.